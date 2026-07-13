Karla Fatule, Javier Grullón y Robmariel Olea protagonizarán el musical "Chicago"

El jazz, la seducción, la ambición y el poder del espectáculo llegarán a la Sala Principal del Teatro Nacional con "Chicago", uno de los musicales más emblemáticos de Broadway, que subirá a escena a partir del 12 de septiembre de 2026 con Karla Fatule y Robmariel Olea en los roles protagónicos, acompañadas por Javier Grullón, quien interpretará al carismático abogado Billy Flynn.

La puesta en escena estará bajo la producción general y artística de José Llano y la dirección general de María Castillo, reuniendo a un equipo artístico que trabaja en la preparación de uno de los grandes acontecimientos teatrales del año.

Ambientada en la década de 1920, en plena era del charlestón y el jazz, "Chicago" cuenta la historia de Roxie Hart y Velma Kelly, dos mujeres acusadas de asesinato que, con la ayuda del abogado Billy Flynn, convierten sus crímenes en un espectáculo mediático en su ambiciosa búsqueda de fama y reconocimiento.

Para Karla Fatule, interpretar a Roxie Hart representa el protagónico más importante y desafiante de su carrera, mientras Robmariel Olea regresa al teatro musical dominicano para dar vida a Velma Kelly, uno de los personajes más icónicos de Broadway, en un esperado retorno a los grandes escenarios.

Javier Grullón asumirá el papel de Billy Flynn, el influyente y astuto abogado que desempeña un papel determinante en el desarrollo de la historia y es considerado uno de los personajes más memorables del musical.

Ambos artistas se preparan para liderar una producción que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos teatrales del año, con momentos intensos, irónicos y cautivadores, acompañados por números emblemáticos como "All That Jazz", "Cell Block Tango" y "Razzle Dazzle", verdaderos himnos de una historia donde el deseo de reconocimiento supera cualquier límite.

Sobre las boletas

La preventa de boletas ya está disponible para el público en general y se extenderá hasta el 15 de julio.