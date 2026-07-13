Miss Grand Dominican Republic 2026 anuncia detalles y presenta a sus candidatas

Alejandro Martínez y Jorge Cruz, representantes del certamen de belleza en República Dominicana. ( JUAN GUIO )

Miss Grand Dominican Republic 2026 ofreció un encuentro en el hotel Jaragua, donde presentó a las candidatas de distintas provincias del país y de comunidades dominicanas en el extranjero.

Por primera vez la agenda preliminar de se llevará a cabo en Santo Domingo y Santiago.

La coronación se celebrará el próximo sábado 18 de julio, a las 8:00 de la noche, en el Gran Teatro del Cibao, escenario donde se elegirá a la representante dominicana que competirá en la edición internacional del concurso, prevista para celebrarse en la India.

Visión internacional

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/img-20260713-wa0211-efe47d97.jpg 32 candidatas se disputarán la corona este sábado. (JUAN GUIO)

Durante la presentación del certamen, los directores nacionales Alejandro Martínez y Jorge Cruz explicaron que la organización nació de la iniciativa de jóvenes vinculados al mundo de los concursos de belleza, con el propósito de elevar el nivel de estas competencias en el país.

"Somos una organización prácticamente nueva, creada por jóvenes que vienen de los sectores de belleza. Lo que verán esta semana será solo una muestra de una producción con un toque internacional y candidatas que llevan ocho meses preparándose", expresó Martínez.

Además de las representantes de distintas provincias dominicanas, el certamen cuenta con candidatas que representan a comunidades dominicanas residentes en Alemania, Italia y Estados Unidos, ampliando así el alcance de la competencia.

Los organizadores también destacaron que uno de los principales objetivos del proyecto es demostrar que los certámenes de belleza pueden convertirse en una plataforma de crecimiento profesional para la juventud.

"Queremos que los jóvenes sepan que un concurso de belleza puede abrir oportunidades y convertirse en una herramienta para proyectarse tanto a nivel nacional como internacional", afirmó Martínez, quien anteriormente representó al país en el certamen Mister Mundo.

Como parte de la competencia, el público tendrá un papel decisivo. A partir de la publicación de las fotografías oficiales de las candidatas se habilitará la votación popular, cuyo resultado otorgará a una de las participantes un pase directo al Top 20 de la final.

Las boletas para asistir al evento están disponibles a través de la plataforma Todo Tickets, mientras que la organización también ofrece información mediante sus canales oficiales en redes sociales.

La gala final será transmitida por Telecentro y Telemicro Internacional, además de las plataformas digitales del certamen, permitiendo que el público dominicano dentro y fuera del país siga la elección de la nueva reina.

La ganadora viajará pocos días después de su coronación a Nueva York, donde realizará un entrenamiento intensivo de dos meses junto al equipo de la organización, con miras a su participación en Miss Grand International, en busca de la primera corona para República Dominicana.