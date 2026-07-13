Muere a los 39 años Theo Burrell, conocida por el programa "Antiques Roadshow"

Muere a los 39 años Theo Burrell. En la imagen de archivo la vemos durante el rodaje del programa "Antiques Roadshow". ( FUENTE EXTERNA )

Theo Burrell, especialista en antigüedades del programa de la BBC Antiques Roadshow y reconocida defensora de la investigación sobre el cáncer cerebral, falleció a los 39 años tras una batalla contra un glioblastoma, un tipo de tumor cerebral de alta agresividad.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado publicado en Instagram el sábado 11 de julio, en el que informaron que Burrell murió en paz el miércoles anterior, rodeada de sus seres queridos.

"Es con gran tristeza que compartimos la noticia de que Theo falleció pacíficamente junto a su familia. Ni ella ni su equipo médico esperaban que esto ocurriera tan rápido", expresaron.

En el mensaje, sus familiares la describieron como una mujer comprometida con quienes la rodeaban y con la causa que abrazó tras conocer su diagnóstico.

"Era una persona extraordinaria que luchó incansablemente por su familia, sus amigos y por crear conciencia sobre esta cruel enfermedad", señalaron, al tiempo que agradecieron el respaldo recibido por parte de la comunidad dedicada a la investigación y atención del cáncer, cuyo apoyo, dijeron, le brindó fortaleza durante los momentos más difíciles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/theo-burrell-h-617097f5.jpg Theo Burrell.

Burrell fue diagnosticada con un glioblastoma en junio de 2022. En ese momento, los médicos le comunicaron que el cáncer era incurable y le estimaron una expectativa de vida de entre 12 y 18 meses.

Sin embargo, logró superar ese pronóstico y vivir momentos que ella misma había pensado que no alcanzaría a experimentar, entre ellos el inicio de la etapa escolar de su hijo y su matrimonio con Alex, celebrado el 28 de marzo de este año.

Tras la ceremonia, compartió en redes sociales la emoción de convertirse oficialmente en esposa después de años de relación.

Durante los últimos años, Burrell decidió hacer público su proceso para visibilizar la realidad de los pacientes con tumores cerebrales y reclamar mayores inversiones en investigación.

En marzo participó en una campaña del Departamento de Salud y Atención Social del Reino Unido, en la que pidió más financiación para el desarrollo de tratamientos contra el cáncer.

"Me estoy quedando sin opciones de tratamiento y perderé mi vida a causa de este cáncer. No hay absolutamente ninguna duda al respecto", afirmó entonces.

También relató que se había sometido a una cirugía cerebral y a 17 ciclos de quimioterapia, y expresó que, aunque probablemente los avances científicos ya no llegarían a tiempo para ella, esperaba que sí pudieran cambiar el futuro de otros pacientes.

"Puede que para mí sea demasiado tarde, pero puedo encontrar paz si sé que la situación será mejor para quienes enfrenten esta enfermedad en el futuro", manifestó.

Además de su labor televisiva, Burrell desarrolló una destacada trayectoria en el mundo de las antigüedades.

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Se incorporó en 2011 a la casa de subastas Lyon & Turnbull, en Edimburgo, como especialista en cerámica y vidrio, y desde 2018 formó parte del equipo de expertos de Antiques Roadshow, uno de los programas más emblemáticos de la BBC, donde se ganó el reconocimiento por su conocimiento y cercanía con el público.