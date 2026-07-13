Protesta dentro del palacio de Buckingham contra el expríncipe Andrés

Imagen del momento de la protesta en el salón del trono del palacio de Buckingham. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de activistas antimonárquicos organizó este lunes una protesta dentro del palacio de Buckingham para llamar la atención sobre lo que consideran preguntas sin responder acerca de la amistad del expríncipe Andrés con el fallecido delincuente Jeffrey Epstein.

Los manifestantes aprovecharon que algunas dependencias del palacio están abiertas entre julio y septiembre para desplegar un afiche en el salón del trono con la imagen del hermano del rey Carlos III junto a Epstein, el delincuente sexual estadounidense fallecido en prisión en 2019.

En otro cartel escribieron la pregunta "¿Usted sabía?".

"Los activistas de Republic han llevado las preguntas sobre Andrés al corazón de la Casa Real, el hogar simbólico de la monarquía", dijo el director ejecutivo del grupo, Graham Smith, en un comunicado.

"Necesitamos que el palacio revele toda la información, y como se niegan a hablar, el gobierno debe tomar medidas", señaló el grupo. "La monarquía sobrevive gracias al secretismo, y ese secretismo tiene que acabar".

Esta acción se llevó a cabo días después de que los medios del Reino Unido informaran que los policías que investigan las denuncias de conducta sexual inapropiada contra Andrés, relacionadas con sus vínculos con Epstein, podrían viajar a Estados Unidos para hablar con la familia de una denunciante.

Los reportes indican que la policía de Thames Valley quiere hablar con el hermano y la cuñada de la fallecida Virginia Giuffre, una denunciante que afirmó que fue víctima de trata para mantener relaciones sexuales con Andrés en el Reino Unido cuando era adolescente.

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Andrés llegó a un acuerdo en 2022 en una demanda civil presentada por Giuffre en Estados Unidos, sin admitir su responsabilidad. Giuffre se suicidó en abril de 2025, cuando tenía 41 años.

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