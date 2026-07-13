Zacarías Ferreira lleva "No Me Valió Tour USA" a más de 20 ciudades

Zacarías Ferreira en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante dominicano de la bachata Zacarías Ferreira continúa expandiendo su alcance internacional con "No Me Valió Tour USA", una gira que lo llevará por más de 20 ciudades de Estados Unidos.

Entre las ciudades en las que se presentará estarán: Winston-Salem, Inwood, Lincoln, Minneapolis, Long Beach, Atlantic City, Atlanta, Nashville, Chicago, Miami, Tampa, Lake Worth, Tulsa y Little Rock, en un esperado reencuentro con el público dominicano y latino que ha acompañado su trayectoria durante décadas.

Este recorrido coincide con el lanzamiento de "María Rosa", su más reciente sencillo, una adaptación al español del éxito del artista africano Eddy Kenzo, producida por el propio Zacarías Ferreira y que continúa ganando espacio en República Dominicana, Estados Unidos y otros mercados de Latinoamérica.

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Como parte de este lanzamiento, el intérprete también presentó el videoclip oficial de "María Rosa", una producción que une visualmente a África y el Caribe con escenas filmadas junto a los Ghetto Kids Africa y los Hyper Kids Africa, además de imágenes grabadas en los bateyes de La Romana, República Dominicana, bajo la dirección creativa del propio artista, reforzando así una propuesta que trasciende fronteras a través de la música, la cultura y la danza.

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