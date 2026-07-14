Carlos Veitía recibirá el premio "A Life for Dance" en el "International Ballet Festival" de Miami

Carlos Veitía recibirá el premio "A Life for Dance" por su trayectoria en la 31.ª edición del "International Ballet Festival" de Miami. ( FUENTE EXTERNA )

El coreógrafo y director general y artístico del Teatro Nacional Eduardo Brito, Carlos Veitía, recibirá el premio A Life for Dance a la trayectoria durante la 31.ª edición del International Ballet Festival de Miami, reconocimiento que distingue a personalidades por su aporte al ballet.

La entrega se realizará el 15 de agosto, durante la Gran Gala Clásica en el Fillmore Miami Beach, como parte de la programación del festival, que se celebrará del 25 de julio al 16 de agosto en Miami, Miami Beach y Fort Lauderdale.

Al conocer la distinción, Veitía expresó que el reconocimiento también pertenece a quienes han contribuido al desarrollo de la danza en el país.

La formación de Veitía comenzó bajo la guía de su madre, la maestra Clara Elena Ramírez. Posteriormente estudió en la Academia Cubana de Ballet de Miami y, en 1976, ingresó al Boston Ballet, donde fue bailarín solista e interpretó obras de George Balanchine, Jerome Robbins y Agnes de Mille.

De regreso a República Dominicana participó en la fundación del Ballet Nacional Dominicano y, en 1981, cofundó el Ballet Concierto Dominicano junto a Clara Elena Ramírez. Entre 2000 y 2003 dirigió el Ballet Nacional Dominicano y, desde julio de 2022, está al frente del Teatro Nacional Eduardo Brito.

En 1995 recibió el Fellowship of the Americas Award del Kennedy Center de Washington como Coreógrafo del Continente Americano. En el país también ha sido reconocido en múltiples ocasiones con los premios Casandra y Soberano.

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El International Ballet Festival of Miami reunirá este año a compañías y bailarines de varios países de América y Europa, con una programación que incluye funciones de ballet clásico , danza contemporánea , clases magistrales, cine y exposiciones.

reunirá este año a compañías y bailarines de varios países de América y Europa, con una programación que incluye funciones de , , clases magistrales, cine y exposiciones. El reconocimiento a Veitía se suma a las distinciones que el festival otorga anualmente a figuras vinculadas al desarrollo de la danza.