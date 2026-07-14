×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cecilia García
Cecilia García

Cecilia García será homenajeada por su trayectoria en el Centro Cultural Perelló

La actriz, cantante y productora recibirá un reconocimiento el 18 de julio y se prepara para el estreno de la obra Perdida Mente en septiembre

    Expandir imagen
    Cecilia García será homenajeada por su trayectoria en el Centro Cultural Perelló
    Cecilia García, figura clave del teatro musical en República Dominicana. (ARCHIVO / MATÍAS BONCOSKY)

    La actriz, cantante y productora Cecilia García recibirá un reconocimiento por su trayectoria artística el próximo 18 de julio, a las 5:00 de la tarde, durante un acto que se celebrará en el Centro Cultural Perelló.

    La actividad es organizada por el Centro Cultural Perelló y Eventos Prandy, como parte de un homenaje a la carrera que García ha desarrollado durante más de cinco décadas en el teatro, la televisión, la música y el cine.

    El reconocimiento llega mientras la artista se prepara para protagonizar el estreno en República Dominicana de la obra Perdida Mente, previsto para el 4 de septiembre en la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, en Santiago de los Caballeros.

    A lo largo de su carrera, Cecilia García ha participado en producciones teatrales, musicales, televisivas y cinematográficas, manteniendo una presencia constante en la escena artística nacional.

    Expandir imagen
    Infografía
    Cecilia García.

    Sobre el acto

    • El acto en el Centro Cultural Perelló reunirá a representantes del sector cultural y al público para reconocer su aporte a las artes escénicas dominicanas.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.