Cecilia García será homenajeada por su trayectoria en el Centro Cultural Perelló
La actriz, cantante y productora recibirá un reconocimiento el 18 de julio y se prepara para el estreno de la obra Perdida Mente en septiembre
La actriz, cantante y productora Cecilia García recibirá un reconocimiento por su trayectoria artística el próximo 18 de julio, a las 5:00 de la tarde, durante un acto que se celebrará en el Centro Cultural Perelló.
La actividad es organizada por el Centro Cultural Perelló y Eventos Prandy, como parte de un homenaje a la carrera que García ha desarrollado durante más de cinco décadas en el teatro, la televisión, la música y el cine.
El reconocimiento llega mientras la artista se prepara para protagonizar el estreno en República Dominicana de la obra Perdida Mente, previsto para el 4 de septiembre en la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, en Santiago de los Caballeros.
A lo largo de su carrera, Cecilia García ha participado en producciones teatrales, musicales, televisivas y cinematográficas, manteniendo una presencia constante en la escena artística nacional.
Sobre el acto
- El acto en el Centro Cultural Perelló reunirá a representantes del sector cultural y al público para reconocer su aporte a las artes escénicas dominicanas.