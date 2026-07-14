Cecilia García será homenajeada por su trayectoria en el Centro Cultural Perelló

La actriz, cantante y productora Cecilia García recibirá un reconocimiento por su trayectoria artística el próximo 18 de julio, a las 5:00 de la tarde, durante un acto que se celebrará en el Centro Cultural Perelló.

La actividad es organizada por el Centro Cultural Perelló y Eventos Prandy, como parte de un homenaje a la carrera que García ha desarrollado durante más de cinco décadas en el teatro, la televisión, la música y el cine.

El reconocimiento llega mientras la artista se prepara para protagonizar el estreno en República Dominicana de la obra Perdida Mente, previsto para el 4 de septiembre en la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, en Santiago de los Caballeros.

A lo largo de su carrera, Cecilia García ha participado en producciones teatrales, musicales, televisivas y cinematográficas, manteniendo una presencia constante en la escena artística nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/300dbb1e-5669-43cc-90ad-a2c431df2642-bbd6ca55.jpg Cecilia García.

Sobre el acto

El acto en el Centro Cultural Perelló reunirá a representantes del sector cultural y al público para reconocer su aporte a las artes escénicas dominicanas.