Lanzan maestría en gestión colectiva de producciones artísticas y culturales

Artistas y representantes de las instituciones durante el acto de lanzamiento de la maestría. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y las sociedades de gestión colectiva presentaron este lunes la Maestría en Gestión Colectiva de Producciones Artísticas y Culturales, un programa de posgrado que iniciará en septiembre.

La maestría tendrá una duración de dos años y busca formar profesionales en derecho de autor, propiedad intelectual y gestión colectiva, en respuesta a los retos que plantea la digitalización y la circulación de contenidos en la economía creativa.

El acto de apertura se realizó en el paraninfo Dr. Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, con la participación del vicerrector de Investigación y Postgrado, Radhamés Silverio González; el ministro de Justicia, Antoliano Peralta; representantes del Mescyt, la ONDA y las sociedades de gestión colectiva.

Durante la actividad, las autoridades señalaron que el programa es resultado de una alianza entre la academia, el Estado y las entidades de gestión colectiva para fortalecer la formación especializada en el área y contribuir al desarrollo del sistema de derecho de autor en el país.

En representación de las sociedades de gestión colectiva, el músico Pochy Familia destacó la necesidad de preparar profesionales para enfrentar los cambios que han introducido las nuevas tecnologías en la creación y distribución de contenidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/whatsapp-image-2026-07-14-at-34427-pm-2a42c522.jpeg Pochy Familia habla en representación de las sociedades de gestión colectiva.

Por su parte, Lucía Castillo Arbaje, en representación de la ONDA, indicó que el programa busca fortalecer las capacidades institucionales en materia de gestión colectiva y propiedad intelectual.

Sobre el evento

La ceremonia contó con la asistencia de autoridades universitarias, funcionarios, representantes del sector cultural, artistas, docentes y estudiantes que formarán parte de la primera promoción del programa.

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