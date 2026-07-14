Manuel Mota Castillo presenta en Nueva York su Compendio de Psiquiatría Pediátrica

El psiquiatra Manuel Mota Castillo presentó su libro Compendio de Psiquiatría Pediátrica durante el Festival del Libro y la Cultura Dominicana en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

El médico y psiquiatra dominicano Manuel Mota Castillo presentó su libro Compendio de Psiquiatría Pediátrica durante el Festival del Libro y la Cultura Dominicana en Nueva York, organizado por el Ministerio de Cultura de la República Dominicana.

La publicación reúne más de cuatro décadas de experiencia clínica del autor en el tratamiento de niños, adolescentes y sus familias. Mota Castillo, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y especializado posteriormente en Estados Unidos, aborda en la obra distintos aspectos relacionados con el diagnóstico y la atención en salud mental infantil.

Entre los temas que desarrolla, el autor cuestiona algunos criterios diagnósticos incluidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5), de la Asociación Americana de Psiquiatría. También expone su posición sobre el diagnóstico del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en pacientes con trastorno del espectro autista.

El libro toma como uno de sus puntos de partida el tiroteo ocurrido en 2018 en una escuela de Parkland, Florida. A partir de ese caso, Mota Castillo analiza los procesos de evaluación psiquiátrica y plantea la necesidad de incorporar avances científicos al diagnóstico de los trastornos mentales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/manuel-mota-castillo-1-a207b7c6.jpg Foto de archivo deManuel Mota Castillo.

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La obra está dirigida principalmente a pediatras , médicos de familia, psicólogos y otros profesionales de la salud, aunque también busca acercar estos temas a lectores interesados en la salud mental infantil .

, médicos de familia, y otros profesionales de la salud, aunque también busca acercar estos temas a lectores interesados en la . Compendio de Psiquiatría Pediátrica forma parte de la programación editorial presentada en el Festival del Libro y la Cultura Dominicana en Nueva York y está disponible en República Dominicana a través de Librería Cuesta.

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