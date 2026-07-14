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Muere la actriz Ascen López
Muere la actriz Ascen López

Muere la actriz española Ascen López

La intérprete, conocida por sus papeles en las series Machos Alfa y Muertos S.L., falleció semanas antes del estreno de la cuarta temporada de esta última producción

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    Muere la actriz española Ascen López
    La actriz española Ascen López durante el rodaje de la serie Muertos S.L.. (FUENTE EXTERNA)

    La actriz española Ascen López, cuyo nombre completo era Ascensión López Ferreras, falleció a los 69 años, según informó este martes la Unión de Actores y Actrices de España a través de un comunicado en sus redes sociales.

    Con una carrera desarrollada en el teatro, el cine y la televisión, López alcanzó mayor reconocimiento en los últimos años por sus interpretaciones en las series Machos Alfa y Muertos S.L., donde dio vida a Nieves Torralba, una viuda que asume la dirección de una funeraria tras la muerte de su esposo.

    Su fallecimiento se produce pocas semanas antes del estreno de la cuarta temporada de Muertos S.L., producción que la actriz llegó a definir como "el trabajo de su vida".

    En entrevistas había contado que recibió ese papel cuando se preparaba para su jubilación, una oportunidad que cambió el rumbo de la etapa final de su carrera.

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    Infografía
    La actrizAscen López en una escena de MuertosS.L..
    • Nacida en Ávila y formada en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid, Ascen López inició su trayectoria en el teatro y posteriormente participó en numerosas producciones televisivas, entre ellas Amar en tiempos revueltos, Sin tetas no hay paraíso, La que se avecina, Águila Roja, Cuéntame, Acacias 38, Velvet y Servir y proteger.

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    • Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento.
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