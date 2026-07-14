Joan Ferrer asume la Dirección de Museos con enfoque en innovación y preservación

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, posesionó al historiador y abogado Joan Ferrer, quien guiará su gestión bajo seis ejes estratégicos de la cultura ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, posicionó a Joan Ferrer como nuevo director general de Museos, quien asume el compromiso de impulsar una gestión orientada al fortalecimiento del sistema museístico nacional mediante la preservación del patrimonio, la innovación, la investigación y una mayor vinculación de los museos con la ciudadanía.

Durante el acto, Ferrer explicó que su gestión se articulará en torno a seis ejes estratégicos: el reforzamiento de la custodia y proyección del patrimonio cultural; la accesibilidad, democratización e innovación de los espacios y sus contenidos; la sostenibilidad financiera e institucional; la implementación de un modelo de gestión estandarizado y colaborativo; la promoción de la identidad nacional y el diálogo internacional, y el fomento de la investigación y la producción de conocimiento.

Asimismo, destacó la importancia de establecer una agenda de trabajo coordinada con el Ministerio de Cultura y los diferentes actores del sector cultural, con el propósito de fortalecer la difusión, conservación y puesta en valor del patrimonio museístico de la República Dominicana, indica una nota de prensa.

Ferrer es abogado, historiador, genealogista e investigador. Posee una maestría en Genealogía y Archivística por la Universidad de Córdoba, España, además de estudios especializados en paleografía, arqueología y relaciones internacionales, indica una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/15/whatsapp-image-2026-07-14-at-113124-am-a0776a79.jpeg Joan Ferrer sucede en el cargo al sociólogo, antropólogo, escritor e investigador Carlos Andújar.

Joan Ferrer sucede en el cargo al sociólogo, antropólogo, escritor e investigador Carlos Andújar, quien encabezó la Dirección General de Museos con una gestión enfocada en la investigación, la conservación y la valorización del patrimonio cultural dominicano.

El Ministerio de Cultura agradeció la entrega y los aportes de Andújar durante su gestión y manifestó su confianza en que la experiencia académica, investigativa y de gestión cultural de Joan Ferrer contribuirá al fortalecimiento de los museos dominicanos como espacios de preservación de la memoria histórica, educación y construcción de identidad nacional.

El nuevo titular Joan Ferrer es investigador asociado del Dominican Studies Institute de la City University of New York (CUNY) y ha formado parte de diversas instituciones académicas nacionales e internacionales, entre ellas la Academia Dominicana de la Historia y la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía.

Al referirse a su experiencia en la gestión pública, recordó que durante cinco años estuvo al frente de la Dirección de Ferias del Libro del Ministerio de Cultura, período en el que se implementó un nuevo modelo de organización que mejoró la experiencia del público, de las librerías y las editoriales participantes, al tiempo que contribuyó al posicionamiento internacional de la Feria Internacional del Libro.

"Ha sido un recorrido gratificante, sembrado de personas insustituibles y experiencias extraordinarias", expresó Ferrer al hacer un balance de su paso por la Dirección de Ferias del Libro.