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Sofía Torres Prida
Sofía Torres Prida

Sofía Torres Prida inaugura Tauromaquias en el Museo de Arte Moderno

La exposición, presentada tras su paso por Sevilla, propone una reflexión visual sobre la identidad y memoria histórica

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    Sofía Torres Prida inaugura Tauromaquias en el Museo de Arte Moderno
    Carolina Mejía, Gamal Michelén y la artista Sofia Torres Prida durante la inauguración de la muestra. (FUENTE EXTERNA)

    El Museo de Arte Moderno de Santo Domingo inauguró la exposición Tauromaquias, de la artista dominicana Sofía Torres Prida, tras su exitoso debut en la Fundación Cajasol de Sevilla, España.

    La muestra, que combina fotografía e investigación antropológica, propone un diálogo contemporáneo sobre la identidad, el territorio y la memoria histórica compartida entre Europa y América.

    Durante el acto inaugural, Torres Prida expresó: "Mi intención nunca fue decirle al público qué pensar sobre la tauromaquia. Quise acercarme a ella desde la fotografía y la investigación para comprenderla como un fenómeno cultural e histórico complejo y, sobre todo, como una oportunidad para reflexionar sobre nuestra historia compartida".

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    Manuel Garca Arevalo, Claudia Prida y Frank Moya Pons.
    Manuel Garca Arevalo, Claudia Prida y Frank Moya Pons. (FUENTE EXTERNA)
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    José Raul Peña, Alexandra Colange, Juan Arione, Sofía Torres Prida, Omar Rojas y Manuel García Arevalo, patrocinadores.
    José Raul Peña, Alexandra Colange, Juan Arione, Sofía Torres Prida, Omar Rojas y Manuel García Arevalo, patrocinadores.

      La artista agradeció el apoyo del Museo de Arte Moderno, del Ministerio de Cultura, de instituciones y empresas locales, así como la generosidad del torero Andrés Roca Rey, quien le permitió acceder a este universo cultural.

      La exposición es fruto de varios años de trabajo de campo en España, Francia, Portugal, Perú, México, Ecuador y Colombia, donde Torres Prida documentó la tauromaquia desde sus dimensiones menos visibles: talleres de sastrería, ganaderías, cuadrillas y comunidades que sostienen esta tradición.

      RELACIONADAS

      El viceministro de Cultura, Gamal Michelén, reconocido crítico de arte, presente en la inauguración, destacó que "estamos ante un préstamo a la mirada que nos inserta en ese universo lúdico que capturó la mente de la artista y que nos permite, como espectadores activos, ser partícipes del pródigo imaginario de Sofía".

      • Sus palabras subrayan el valor cultural y simbólico de la propuesta, que trasciende el espectáculo para convertirse en una reflexión sobre la historia compartida de la hispanidad.
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      Infografía
      Luis Guillermo Prida Vet, Francés Gold y Carlos Bermudez. (FUENTE EXTERNA)

      Nacida en la República Dominicana y con una sólida formación internacional, Sofía Torres Prida ha desarrollado investigaciones visuales de largo aliento que exploran cómo la identidad colectiva se construye a través de la práctica cultural. Su trayectoria abarca desde el béisbol caribeño hasta la solemnidad ritual de las plazas de toros.

      Con Tauromaquias, la artista busca abrir desde el Caribe un puente de ida y vuelta, un diálogo visual y conceptual que invite a reflexionar sobre los vínculos históricos, estéticos y simbólicos que entrelazan a América y Europa.

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