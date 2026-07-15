Exposición reúne seis carteles inspirados en el legado de Salomé Ureña

Un hombre observa con atención la exposición "Carteles en dos calles" . ( FUENTE EXTERNA )

En conmemoración del 175 aniversario del natalicio de Salomé Ureña de Henríquez (1850-1897), la Fundación Conexión LiLeón inauguró el martes 14 de julio la exposición "Carteles en Dos Calles" en Dos Calles, Espacio Creativo, ubicado en la intersección de las calles Salomé Ureña y Hostos, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

La muestra reúne obras de Ani Mederos, Freddy Jana, Jesús Jiménez R., Lena Tokens, Olga Valdez y Rafa Melo, quienes abordan desde la gráfica y la serigrafía aspectos de la vida y la obra de Salomé Ureña, entre ellos la educación, la identidad nacional, la condición femenina y su papel como poeta y educadora.

La curaduría estuvo a cargo de la historiadora del arte Lilian Carrasco, mientras que el diseño museográfico fue realizado por el arquitecto Raúl Morilla.

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Las seis piezas fueron producidas mediante serigrafía artística y editadas en series de 50 ejemplares numerados y firmados. La impresión se realizó en el taller Axioma, bajo la dirección del maestro impresor Gustavo Fermín, sobre papel Fedrigoni Materica Gesso y Limestone de 360 g/m².

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La selección de los artistas se realizó a partir de criterios de propuesta conceptual, calidad técnica y viabilidad para su producción en serigrafía. El jurado estuvo integrado por Lidia León, Yamile Eusebio, Ylonka Nacidit-Perdomo, Gustavo Fermín y Lilian Carrasco.

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Como parte de las actividades de la exposición, el jueves 23 de julio se realizará una visita guiada y el 6 de agosto un conversatorio con los artistas participantes. Ambos encuentros tendrán lugar a las 7:00 de la noche en Dos Calles, Espacio Creativo.

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La exposición permanecerá abierta con entrada gratuita mediante reservación previa.