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Exposición
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Exposición reúne seis carteles inspirados en el legado de Salomé Ureña

"Carteles en dos calles" presenta obras de seis artistas contemporáneos como parte de las actividades por el 175 aniversario del natalicio de la escritora y educadora dominicana

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    Exposición reúne seis carteles inspirados en el legado de Salomé Ureña
    Un hombre observa con atención la exposición "Carteles en dos calles" . (FUENTE EXTERNA)

    En conmemoración del 175 aniversario del natalicio de Salomé Ureña de Henríquez (1850-1897), la Fundación Conexión LiLeón inauguró el martes 14 de julio la exposición "Carteles en Dos Calles" en Dos Calles, Espacio Creativo, ubicado en la intersección de las calles Salomé Ureña y Hostos, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

    La muestra reúne obras de Ani Mederos, Freddy Jana, Jesús Jiménez R., Lena Tokens, Olga Valdez y Rafa Melo, quienes abordan desde la gráfica y la serigrafía aspectos de la vida y la obra de Salomé Ureña, entre ellos la educación, la identidad nacional, la condición femenina y su papel como poeta y educadora.

    La curaduría estuvo a cargo de la historiadora del arte Lilian Carrasco, mientras que el diseño museográfico fue realizado por el arquitecto Raúl Morilla.

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    Infografía

    Las seis piezas fueron producidas mediante serigrafía artística y editadas en series de 50 ejemplares numerados y firmados. La impresión se realizó en el taller Axioma, bajo la dirección del maestro impresor Gustavo Fermín, sobre papel Fedrigoni Materica Gesso y Limestone de 360 g/m².

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    Infografía

    La selección de los artistas se realizó a partir de criterios de propuesta conceptual, calidad técnica y viabilidad para su producción en serigrafía. El jurado estuvo integrado por Lidia León, Yamile Eusebio, Ylonka Nacidit-Perdomo, Gustavo Fermín y Lilian Carrasco.

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    Infografía

    Como parte de las actividades de la exposición, el jueves 23 de julio se realizará una visita guiada y el 6 de agosto un conversatorio con los artistas participantes. Ambos encuentros tendrán lugar a las 7:00 de la noche en Dos Calles, Espacio Creativo.

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    • La exposición permanecerá abierta con entrada gratuita mediante reservación previa.
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