Gianni Paulino: "El teatro activa el bienestar y mejora la calidad de vida" "

Henssy Pichardo, Gianni Paulino, Cindy Galán y Erlyn Saul protagonizarán la obra "Salida peligrosa" en el Teatro Lope de Vega. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz y productora de teatro, Gianni Paulino anuncia la comedia "Salida peligrosa" en el teatro Lope de Vega. Bajo la producción y actuación de Paulino, la obra teatral, donde nada es lo que parece, se presentará desde el 17 de julio, a las 8:30 pm.

Tendrá un elenco integrado por Paulino, Henssy Pichardo, Cindy Galán y Erlyn Saúl, bajo la dirección de Indiana Brito y Yohani García como asistente de dirección.

En entrevista con Diario Libre, la actriz asegura que la puesta en escena rompe con los esquemas tradicionales del teatro y combina humor, interacción con el público y el apoyo de la inteligencia artificial para enriquecer el proceso creativo, sin sustituir el talento humano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/14/gianni-paulino-salida-peligrosa-1-b30301df.jpg Gianni Paulino caracterizada para su personaje de Salida peligrosa. (FUENTE EXTERNA)

—¿Qué detalles nos puedes compartir de "Salida peligrosa"?

Es una obra que hemos llamado brutal porque rompe todos los parámetros. No es una propuesta clásica ni pretende dar un mensaje moralizante. Tampoco recurre a grandes figuras internacionales.

Aquí lo importante es la experiencia. Apostamos por un teatro diferente, capaz de conectar con la gente y atraer nuevos públicos. Queremos que quienes nos acompañen descubran una forma distinta de disfrutar el teatro y del bienestar que produce.

—¿De quién es la dramaturgia?

Es del italiano Leonardo Perozo. La historia gira en torno a dos parejas que participan en un juego aparentemente sencillo, pero que termina revelando verdades ocultas.

Ahí está el verdadero peligro de esta salida. A medida que avanza la trama, el público descubre que ninguno de los personajes es exactamente quien dice ser.

La obra reflexiona, con mucho humor, sobre cuánto mostramos de nosotros mismos y qué pasaría si conociéramos toda la verdad de quienes nos rodean. Es una propuesta muy contemporánea, con temas que cualquiera puede reconocer en su vida cotidiana.

—Además de productora y actriz, ahora incorporas la inteligencia artificial al proceso creativo. ¿Cómo surge esa idea?

La inteligencia artificial se convierte en un integrante más de la producción. No sustituye el talento humano, sino que nos ayuda a optimizar procesos y recursos, permitiéndonos mantener la calidad con equipos más eficientes.

Creo que en los próximos años veremos una transformación importante en la manera de producir teatro y espectáculos. La tecnología llegó para apoyarnos, no para reemplazar la creatividad de los artistas.

Impacto del teatro

—¿Cómo evalúas el momento que vive el teatro dominicano?

Hay una percepción de que en el país se hace poco teatro, pero eso no es cierto. Lo que ocurre es que la atención es selectiva: vemos aquello que conocemos o que seguimos de cerca.

Si te gusta el teatro, las plataformas te mostrarán información sobre las obras y te enterarás de todo lo que está ocurriendo.

También debemos reconocer que hace falta mayor apoyo para dar visibilidad a la oferta cultural. El público necesita aprender a consumir teatro de la misma manera en que aprendió a apreciar el vino.

Hace años casi nadie hablaba de vinos o de regiones vinícolas, y hoy existe una cultura alrededor de ese tema. Estoy convencida de que lo mismo puede suceder con el teatro. Cuando la gente lo descubra como una opción habitual de entretenimiento, seguirá regresando.

"La tecnología llegó para apoyarnos, no para reemplazar la creatividad de los artistas " Gianni Paulino Actriz y productora de teatro “

—La cartelera teatral también ha crecido considerablemente.

Sí, y con producciones exquisitas. Como en todo, hay propuestas mejores que otras, pero existe muchísimo talento. Lo importante es que el público aprenda a identificar aquello que realmente disfruta y apoye las producciones nacionales.

Además, estudios recientes demuestran que el teatro mejora la calidad de vida. Disfrutar del arte activa el bienestar, fortalece la vida social y estimula la creatividad. Todo eso tiene un impacto positivo en nuestra salud física y emocional. Mientras más experiencias artísticas vivimos, mayores beneficios obtenemos para nuestro bienestar.

—Gianni, reitera la invitación al público.

Salida peligrosa estrena el 17 de julio, a las 8:30 de la noche, en el Teatro Lope de Vega. Es una experiencia inmersiva en la que el público también participa.

Es una obra dinámica, divertida y diferente, con risas garantizadas. Las boletas están disponibles en Uepa Tickets y solo esperamos que el público venga a disfrutar esta propuesta con nosotros.