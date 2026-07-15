La promesa con la que Raulito Grisanty despide a su padre: "Te prometo ser digno de tu nombre"
En una carta marcada por los recuerdos familiares y el reconocimiento a su trayectoria, Raulito evocó la personalidad de su padre, Raúl Grisanty
El comunicador Raulito Grisanty rindió homenaje a su padre, Raúl Grisanty, con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, horas después del fallecimiento del reconocido cantante, presentador de televisión y humorista, ocurrido la tarde del martes.
En una carta marcada por los recuerdos familiares y el reconocimiento a su trayectoria, Raulito evocó la personalidad de su padre y destacó la disciplina con la que desarrolló una carrera artística de más de 60 años.
"Ay, papi, no te despediste, solo te fuiste como viviste, como te salió. Llegué a envidiar tu libertad personal, pero recuerda algo, mi viejo: siempre te recordaré bello, elegante, alto, oloroso, trabajador. Nunca paraste y siempre perseveraste", escribió.
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El comunicador recordó que Raúl Grisanty dejó su huella en distintos escenarios como cantante, humorista y conductor de televisión, al tiempo que lamentó que, en ocasiones, no recibiera el reconocimiento que, a su juicio, merecía.
"Más de 60 años de carrera ininterrumpida, donde en cada cosa que hiciste lograste un gran espacio y momento", expresó.
En su publicación también reflexionó sobre la relación que ambos construyeron a lo largo de los años, marcada por diferencias, pero también por el profundo vínculo que los unía.
"Peleamos tanto porque nos parecemos demasiado. Aprendí de tus errores; nadie es perfecto, pero de eso se trata el valor de ser humano".
Raulito aseguró que continuará honrando el legado de su padre y el apellido que ambos compartieron, reconociendo que nunca aspiró a igualar el camino recorrido por el artista.
"Te prometo ser digno de tu nombre y apellido. Mal que bien lo he intentado en mis 31 años de carrera. Nunca seré como tú, nunca quise eso; es imposible tan solo igualarte".
Al finalizar su mensaje, agradeció las muestras de solidaridad recibidas por familiares, amigos y seguidores, y reveló que los actos fúnebres se realizarán en la intimidad, respetando la voluntad expresada por Raúl Grisanty antes de su fallecimiento.
"Papi vivió como quiso y en su muerte también es como deseó: íntimo, sin medios, solo la familia".
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- Raúl Grisanty desarrolló una extensa carrera en el entretenimiento dominicano, donde se destacó como cantante, humorista y presentador de televisión, convirtiéndose en una figura conocida por varias generaciones de espectadores.