Rinden homenaje al escritor José Rafael Lantigua a través de su último libro

La fe ferviente, la historia y la cultura fueron temas de conversación permanente en la vida de José Rafael Lantigua. Justamente ellos componen el libro "La bandera discutida. Crónicas católicas".

Crónicas católicas", puesto en circulación de manera póstuma, en un acto celebrado en Librería Cuesta, el cual fue dirigido por la escritora Soledad Álvarez, donde familiares, amigos, intelectuales y representantes del ámbito cultural rindieron homenaje al autor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/150726--foto-juan-guio-6-a0c7c323.jpg La escritora Soledad Álvarez durante la presentación de la obra. (JUAN GUIO)

La actividad reunió las reflexiones del jurista Julio César Castaños Guzmán, autor del prólogo, y de Pablo Lantigua, quien habló en representación de la familia, en un encuentro que rindió tributo a la trayectoria intelectual y humana del escritor, historiador y exministro de Cultura.

Castaños definió el volumen como una muestra del extraordinario conocimiento que Lantigua poseía sobre la Iglesia católica y su papel en la historia dominicana. Señaló que pocos autores nacionales alcanzaron una comprensión tan amplia de la tradición, organización y diversidad del catolicismo universal, así como de su influencia en la vida del país.

Además, destacó la capacidad del autor para retratar figuras determinantes de la Iglesia dominicana, entre ellas monseñor Agripino Núñez Collado, monseñor Francisco José Arnaiz y fray Vicente Rubio, a quien reconoció por su firme defensa de los derechos humanos y por el papel que desempeñó la Iglesia en los primeros pronunciamientos contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/150726--foto-juan-guio-14-04f7d682.jpg Portada del libro (JUAN GUIO)

También resaltó el capítulo dedicado a la Virgen de la Altagracia, al considerarlo un recorrido por el significado histórico, espiritual y cultural de la principal advocación mariana de los dominicanos.

Castaños calificó a Lantigua como "uno de los más dotados y laboriosos hombres de letras de la República Dominicana" y uno de los laicos católicos de mayor conocimiento sobre estos temas.

Asimismo, agradeció a la familia del escritor la confianza depositada en él para redactar el prólogo de la obra, un gesto que, dijo, le permitió corresponder al autor, quien había prologado su primer libro hacía 25 años.

Desde la mirada de la familia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/150726--foto-juan-guio-8-9cf0e6b2.jpg Pablo Lantigua. (JUAN GUIO)

En nombre de la familia, Pablo Lantigua dijo que La Bandera Discutida representa el cumplimiento de uno de los últimos deseos del escritor, quien anhelaba ver la obra publicada antes de su fallecimiento, ocurrido hace casi un año.

Pero Pablo, más que al escritor, intelectual, gestor cultural y exministro, prefirió traer aquello que no todos tenían en conocimiento, parte de su esencia como esposo, padre y abuelo. En todas ellas también estuvo marcada por la profunda fe cristiana.

"Esa fe no era un tema; era el fundamento desde el cual entendía el mundo", expresó, al señalar que esa dimensión espiritual atraviesa cada una de las crónicas reunidas en el volumen y constituye el hilo conductor de su pensamiento.

Pablo Lantigua afirmó que el libro representa "una hermosa despedida del mundo de las letras en camino hacia Dios", al tratarse de la última obra concluida por el autor.

Como uno de los recuerdos más significativos, evocó la emoción con la que su padre relataba su visita a la llamada Sala de las Lágrimas, en el Vaticano, un espacio reservado al papa recién elegido, experiencia que vivió durante las gestiones para que la Santa Sede participara como invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/150726--foto-juan-guio-3-a878572b.jpg José Mármol, Aníbal De Castro e Isael Pérez. (JUAN GUIO)