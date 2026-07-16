El legendario "Chicago" llega al Teatro Nacional con el brillo de los grandes musicales clásicos

Karla Fatule y Robmariel Olea serán Roxie y Velma, acompañadas por Javier Grullón, como Billy Flynn. ( FUENTE EXTERNA )

La fama, el poder de los medios y la ambición son temas que, casi un siglo después, siguen tan vigentes como cuando Chicago conquistó Broadway.

Esa es la apuesta de la producción que llegará al Teatro Nacional el próximo 12 de septiembre, con Karla Fatule, Robmariel Olea y Javier Grullón encabezando un montaje que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos teatrales del año.

Bajo la producción de José Llano y la dirección de María Castillo, este clásico aterrizará en la República Dominicana con una puesta en escena de gran formato y una mirada que demuestra que algunas historias nunca dejan de hablar del presente.

Karla Fatule asumirá el desafiante papel de Roxie Hart, Robmariel Olea interpretará a la seductora Velma Kelly y Javier Grullón dará vida al carismático abogado Billy Flynn, el hombre capaz de convertir cualquier escándalo en una historia digna de titulares.

Después del éxito alcanzado con Mamma Mia!, José Llano sintió que era momento de asumir un reto completamente distinto.

"Chicago siempre me ha fascinado porque logra algo muy difícil: entretener de principio a fin mientras hace una crítica muy inteligente sobre la fama, el poder de los medios y cómo muchas veces la verdad pasa a un segundo plano", explica el productor a Diario Libre.

"Es un musical que, aunque fue escrito hace décadas, parece hablar del mundo de hoy".

Y lo cierto es que, en una época dominada por las redes sociales, la viralidad y la construcción constante de la imagen pública, la historia de Roxie y Velma parece más vigente que nunca.

"Chicago exige artistas muy completos. No basta con cantar, actuar o bailar bien. Necesitas las tres disciplinas al mismo nivel y una presencia escénica muy particular" José Llano Productor “

Una producción estelar

Ambientada durante la explosión del jazz y el charlestón en la década de 1920, la obra sigue a dos mujeres acusadas de asesinato que descubren que, con suficiente carisma y una buena estrategia mediática, incluso un juicio puede convertirse en una plataforma para alcanzar la fama.

Esa actualidad es precisamente uno de los elementos que más entusiasman al equipo creativo.

Lejos de reinventar la historia, la apuesta consiste en respetar la esencia del clásico mientras se lleva a una escala pocas veces vista en el país.

"Mi sello no está en cambiar la historia, sino en cómo la contamos", afirma Llano. "Está en el cuidado obsesivo por los detalles, en reunir al mejor talento dominicano y en crear una experiencia que haga sentir al público que está viendo un musical de nivel internacional, producido aquí, en la República Dominicana".

Ese nivel de ambición implica un enorme trabajo detrás del telón.

Además de una maquinaria técnica donde iluminación, escenografía, vestuario, música y coreografía funcionen con absoluta precisión, encontrar al elenco adecuado fue uno de los procesos más exigentes de la producción.

Para Llano, el objetivo nunca fue escoger a las figuras más populares, sino a quienes realmente pudieran habitar personajes tan complejos.

"No basta con cantar bien, o actuar bien, o bailar bien. Necesitas las tres disciplinas al mismo nivel y, además, una presencia escénica muy particular", señala.

Esa filosofía también responde al crecimiento que ha experimentado el teatro musical dominicano durante los últimos años.

Cada nueva producción eleva las expectativas del público y obliga a quienes están detrás del escenario a asumir desafíos cada vez mayores.

Según Llano, el verdadero reto no está en el talento -del que asegura sobra en el país-, sino en crear las condiciones necesarias para que ese talento alcance estándares internacionales.

"Cada musical que hacemos demuestra que sí es posible. Requiere mucho trabajo, mucha preparación y un equipo completamente comprometido con la excelencia", sostiene.

Por ello, Llano reconoce que una de las mayores lecciones ha sido aprender a confiar en los equipos creativos y permitir que cada especialista aporte su visión al resultado final.