Francia y Alemania convocan premio de fotografía sobre derechos humanos en República Dominicana

De izquierda a derecha: Virginie Díaz Pedregal, directora de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en República Dominicana; Sonia Barbry, embajadora de Francia en la República Dominicana; y Maike Friedrichsen, embajadora de la República Federal de Alemania en la República Dominicana. ( FOTO: ERIKA SANTELICES )

La Embajada de Francia en República Dominicana, la Embajada de la República Federal de Alemania en Santo Domingo y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) anunciaron la apertura de la convocatoria del Premio Franco-Alemán de Fotografía y Derechos Humanos, una iniciativa dirigida a fotógrafos residentes en el país.

Bajo el lema "El derecho a ver", el concurso invita a presentar ensayos fotográficos documentales compuestos por una serie de 10 imágenes sobre temas relacionados con los derechos humanos, entre ellos la dignidad, la identidad, la educación, la salud, los derechos de las mujeres y las niñas, el trabajo, el derecho a un entorno sano, la igualdad, la no discriminación y las comunidades en situación de vulnerabilidad.

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Las instituciones organizadoras informaron que la exposición con las obras seleccionadas y ganadoras será inaugurada el 3 de noviembre de 2026 en el Centro Dominico-Alemán, en Santo Domingo. Posteriormente, la muestra recorrerá otros espacios culturales, entre ellos la Alianza Francesa de Santo Domingo y la Alianza Francesa de Santiago.

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Según las entidades convocantes, el premio forma parte de la cooperación que Francia y Alemania desarrollan en República Dominicana en áreas como derechos humanos, cultura, educación y desarrollo sostenible, con el propósito de promover la fotografía documental como medio para abordar realidades sociales del país.

Bases del concurso

La convocatoria estará abierta desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre de 2026. Las bases del concurso pueden consultarse a través de la cuenta de Instagram @francoalemanfoto.