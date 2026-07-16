Feria Mundo Anime celebrará sus 15 años

Los organizadores aseguran que esta edición busca ofrecer una experiencia más dinámica e inmersiva. ( FUENTE EXTERNA )

El anime y la cultura japonesa continúan consolidando su crecimiento en República Dominicana, donde las convenciones dedicadas a este universo se han convertido en uno de los principales puntos de encuentro para miles de jóvenes y familias.

En ese escenario, Feria Mundo Anime celebrará el fin de semana del 25 y 26 de julio su 15.º aniversario, con una edición especial que promete una programación renovada, invitados internacionales, experiencias inmersivas y una amplia oferta de entretenimiento para los amantes del anime, el manga, el cosplay, los videojuegos y la cultura geek.

Lo que comenzó en 2012 como una iniciativa impulsada por un pequeño grupo de apasionados del anime y la cultura japonesa, con el objetivo de reunir a la comunidad otaku del país, se ha transformado en uno de los eventos de cultura pop más importantes de República Dominicana, congregando cada año a miles de asistentes.

En la actualidad es un encuentro cultural entre Japón y República Dominicana, a través del arte, el entretenimiento, la gastronomía y las tradiciones de Japón, al tiempo que ha fortalecido una comunidad que hoy continúa creciendo.

Una edición especial

Para celebrar este importante hito, la convención llegará con una programación renovada que incluirá espectáculos en vivo, concursos, actividades interactivas, zonas temáticas, espacios dedicados a los videojuegos y nuevas experiencias diseñadas para que el público se convierta en protagonista de la aventura.

Los organizadores aseguran que esta edición busca ofrecer una experiencia más dinámica e inmersiva, donde cada visitante pueda disfrutar del universo del anime desde diferentes perspectivas.

Las boletas estarán disponibles de manera física en la entrada del evento.

Como ya es tradición, el doblaje latino tendrá un papel protagónico durante el evento con la participación de dos reconocidos actores de voz mexicanos: Pepe Toño Macías y Emilio Treviño.

Toño Macías es ampliamente conocido por interpretar en español a personajes como Deadpool, Capitán América, James de Pokémon, entre muchos otros.

Por su parte, Emilio Treviño ha dado voz a personajes como Denji en Chainsaw Man, Miles Morales en Spider-Man: Into the Spider-Verse. Ambos compartirán con el público mediante paneles, sesiones de preguntas y actividades especiales.

La música y el baile también tendrán su espacio con la participación de Royalty Dance Crew, agrupación dominicana reconocida por haber sido finalista de Dominican's Got Talent y ganadora de la medalla de oro en el National Hip Hop Championship.

Experiencias inmersivas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/whatsapp-image-2026-07-16-at-32448-pm-d1bd0f75.jpeg Director de doblaje y locutor mexicano Pepe Toño Macías. (FUENTE EXTERNA)

Una de las principales novedades de esta edición serán las experiencias inmersivas inspiradas en diferentes universos del anime y la cultura geek.

Estas áreas permitirán que los asistentes interactúen con escenarios temáticos, participen en dinámicas especiales y vivan experiencias diseñadas para ir más allá de la observación tradicional.

Según los organizadores, el objetivo es que cada visitante pueda sentirse parte de las historias que admira, convirtiendo la convención en una experiencia participativa donde la ambientación, la interacción y la creatividad sean protagonistas.

Como complemento a la programación principal, la terraza del Centro Comercial Sambil volverá a recibir el Asian Food Village, un espacio gastronómico donde los asistentes podrán disfrutar de platos, postres y bebidas inspirados en Japón, Corea y otros países de Asia.

Asimismo, la convención contará con una extensa zona comercial en la que participarán tiendas especializadas con figuras de colección, manga, ropa temática, accesorios, artículos personalizados, peluches, coleccionables y mercancía oficial relacionada con las franquicias más populares del momento.