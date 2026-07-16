Última Escala propone un nuevo modelo de encuentro para empresarios y creativos digitales

Última Escala apuesta por integrar disciplinas que tradicionalmente suelen presentarse de manera independiente. ( FUENTE EXTERNA )

El próximo 25 de julio, Centro Media será el escenario de Última Escala República Dominicana, una experiencia inmersiva concebida por el estratega en branding Enmanuel Encarnación, que toma como inspiración la estructura de un aeropuerto para construir un recorrido donde cada participante atraviesa distintas "escalas" de aprendizaje, estrategia, conexiones y transformación profesional.

Más que una agenda de conferencias, la propuesta plantea una narrativa completa en la que el asistente deja de ser espectador para convertirse en parte de una experiencia diseñada desde el branding, la psicología, la creatividad, la comunicación y el desarrollo empresarial.

La iniciativa reunirá a especialistas nacionales e internacionales, con representación de Estados Unidos y Suiza, quienes compartirán conocimientos sobre liderazgo, construcción de marca, inteligencia emocional, creatividad, marketing, negocios y desarrollo humano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/ana0272-61fe1623.jpg El proyecto reunirá a líderes del marketing, la publicidad y la comunicación. (FUENTE EXTERNA)

Uno de los elementos que distingue a Última Escala es su apuesta por integrar disciplinas que tradicionalmente suelen presentarse de manera independiente.

En un mismo escenario convergen expertos en branding, marketing, psicología, comunicación, experiencias de cliente, desarrollo humano y creatividad, promoviendo una visión más amplia sobre los desafíos que enfrentan actualmente quienes lideran marcas, empresas o proyectos personales.

El evento servirá también como plataforma para presentar oficialmente Marketing Unplugged, una experiencia creada por Clayra Morales, CEO de TBA Marketing Digital, que celebrará su primera edición el próximo 22 de agosto.

El proyecto reunirá a líderes del marketing, la publicidad, la comunicación y el branding para impulsar conversaciones sobre innovación, colaboración y las nuevas dinámicas que están transformando la industria, fortaleciendo así el ecosistema profesional que ambas iniciativas buscan construir.

"La experiencia también contempla espacios privados de relacionamiento estratégico, activaciones de marcas aliadas, zonas de networking y experiencias diseñadas para extender el aprendizaje más allá del escenario principal, reforzando una tendencia internacional que apuesta por formatos inmersivos capaces de generar una mayor conexión, recordación e impacto entre los asistentes", dijo el creador Enmanuel Encarnación.

La jornada se celebrará el 25 de julio en Centro Media, Santo Domingo, reuniendo a empresarios, creativos, ejecutivos, emprendedores, estudiantes y profesionales interesados en fortalecer su visión, ampliar su red de contactos y descubrir nuevas perspectivas para el desarrollo de sus proyectos.