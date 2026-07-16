Marcello Hernández entra a los ESPY Awards con música de Juan Luis Guerra y la bandera dominicana

La música de Juan Luis Guerra y la bandera de la República Dominicana marcaron uno de los momentos de apertura de los ESPY Awards 2026, cuando el comediante y actor Marcello Hernández hizo su entrada como conductor de la ceremonia.

Hernández, hijo de padre dominicano y madre cubana, se convirtió en el primer presentador de ascendencia dominicana en conducir la gala anual organizada por ESPN para reconocer las actuaciones más destacadas del deporte durante el último año.

Su aparición estuvo inspirada en el ambiente de una pelea de boxeo. El humorista ingresó al escenario acompañado por el ex campeón mundial Mike Tyson y por sus padres, quienes portaban las banderas de la República Dominicana y Cuba mientras sonaba "Las avispas", uno de los temas más conocidos de Juan Luis Guerra.

La escena convirtió sus raíces familiares en el eje de la apertura de la ceremonia, transmitida desde Estados Unidos ante una audiencia internacional. La presencia de la bandera dominicana y la música del artista dominicano sirvieron como elementos centrales de una presentación que conectó la identidad del conductor con el escenario de los premios.

La participación de Hernández representa un nuevo espacio de visibilidad para la comunidad dominicana en la televisión estadounidense. Desde su incorporación en 2022 al elenco de Saturday Night Live (SNL), de NBC, el comediante ha utilizado con frecuencia referencias a su herencia latina en sus personajes y monólogos.

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estrenó " ", su primer especial de comedia para , ampliando su presencia en la industria del entretenimiento. Con su debut al frente de los ESPY Awards, Hernández suma otro hito a su carrera, esta vez llevando la música de Juan Luis Guerra y la bandera dominicana al escenario de una de las principales ceremonias del deporte en Estados Unidos.