×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Marcello Hernández
Marcello Hernández

Marcello Hernández entra a los ESPY Awards con música de Juan Luis Guerra y la bandera dominicana

El comediante estadounidense de origen dominicano y cubano abrió la ceremonia con las tres banderas, acompañado por sus padres y Mike Tyson, mientras sonaba "Las avispas"

    Expandir imagen
    Marcello Hernández entra a los ESPY Awards con música de Juan Luis Guerra y la bandera dominicana
    Marcello Hernández en una imagen de archivo. (FUENTE EXTERNA)

    La música de Juan Luis Guerra y la bandera de la República Dominicana marcaron uno de los momentos de apertura de los ESPY Awards 2026, cuando el comediante y actor Marcello Hernández hizo su entrada como conductor de la ceremonia.

    Hernández, hijo de padre dominicano y madre cubana, se convirtió en el primer presentador de ascendencia dominicana en conducir la gala anual organizada por ESPN para reconocer las actuaciones más destacadas del deporte durante el último año.

    Su aparición estuvo inspirada en el ambiente de una pelea de boxeo. El humorista ingresó al escenario acompañado por el ex campeón mundial Mike Tyson y por sus padres, quienes portaban las banderas de la República Dominicana y Cuba mientras sonaba "Las avispas", uno de los temas más conocidos de Juan Luis Guerra.

    La escena convirtió sus raíces familiares en el eje de la apertura de la ceremonia, transmitida desde Estados Unidos ante una audiencia internacional. La presencia de la bandera dominicana y la música del artista dominicano sirvieron como elementos centrales de una presentación que conectó la identidad del conductor con el escenario de los premios.

    La participación de Hernández representa un nuevo espacio de visibilidad para la comunidad dominicana en la televisión estadounidense. Desde su incorporación en 2022 al elenco de Saturday Night Live (SNL), de NBC, el comediante ha utilizado con frecuencia referencias a su herencia latina en sus personajes y monólogos.

    RELACIONADAS

    Más

    • En enero de 2026 estrenó "American Boy", su primer especial de comedia para Netflix, ampliando su presencia en la industria del entretenimiento.
    • Con su debut al frente de los ESPY Awards, Hernández suma otro hito a su carrera, esta vez llevando la música de Juan Luis Guerra y la bandera dominicana al escenario de una de las principales ceremonias del deporte en Estados Unidos.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.