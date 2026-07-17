Teatro, arte y ciencia: qué hacer este fin de semana en Santo Domingo

La obra de teatro "Pinocho", en Casa de Teatro, es uno de los planes culturales para disfrutar este fin de semana en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Si aún no tienes planes para el fin de semana, la cartelera cultural ofrece opciones para todas las edades. Desde comedias teatrales y espectáculos infantiles hasta una exposición de arte contemporáneo y una aventura espacial inmersiva, Santo Domingo reúne propuestas para reír, reflexionar, aprender y disfrutar del tiempo libre.

Divertida cita en el teatro para grandes y pequeños

Comedias llenas de giros inesperados o espectáculos interactivos para los más pequeños y montajes que invitan a la reflexión, los escenarios de Santo Domingo abrirán sus puertas con propuestas para reír, emocionarse y dejarse sorprender.

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Una de las apuestas del Teatro Lope de Vega es Salida peligrosa, la nueva producción de Gianni Paulino, quien además encabeza el elenco junto a Henssy Pichardo, Cindy Galán y Erlyn Saúl, bajo la dirección de Indiana Brito.

La historia gira en torno a una pareja que organiza un encuentro con amigos para celebrar su aniversario, pero un juego de acertijos comienza a revelar secretos que cambian por completo el rumbo de la noche. La obra combina humor y suspenso en una experiencia donde nada resulta ser lo que parece.

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Para el público infantil, Teatro Guloya presenta Érase otra vez, una propuesta del colectivo Maquinal que convierte a los niños en protagonistas de la historia a través de la improvisación teatral.

El espectáculo estimula la creatividad, el trabajo en equipo y la imaginación en un formato completamente interactivo.

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Otra de las opciones llega de la mano del Festival de Mujeres, organizado por Teatro Las Máscaras, con la puesta en escena Ay amor ya no me quieras tanto.

La obra explora la amistad, la complicidad y los vínculos femeninos a partir del inesperado encuentro entre dos mujeres que terminan compartiendo mucho más de lo que imaginaban.

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La agenda se completa con Pinocho, de Teatro PiedePuente, una versión que combina actores, títeres e interacción con el público para revisitar el clásico cuento de Geppetto y la marioneta de madera. La obra aborda valores como la honestidad, la identidad, la responsabilidad y la amistad.

Teatro Lope de Vega, viernes y sábado, 8:30 p. m. Teatro Guloya, sábado y domingo, 5:30 p.m. Teatro Las Máscaras, sábado, 8:30 p.m. y domingo 6:30 p.m. Casa de Teatro, sábado y domingo, 6:00 p.m.

Tauromaquias

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El Museo de Arte Moderno de Santo Domingo expone Tauromaquias, de la artista dominicana Sofía Torres Prida. La muestra es fruto de varios años de trabajo de campo en España, Francia, Portugal, Perú, México, Ecuador y Colombia, donde Torres Prida documentó la tauromaquia desde sus dimensiones menos visibles: cuadrillas, ganaderías o sastrería, entre otros enfoques.

Fecha: Todo el fin de semana, en el Museo de Arte Moderno, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Astronautas por accidente

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Fecha: Museo de Historia Natural.