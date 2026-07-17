"La trama de San Miguel" revivirá el legado teatral de William Mejía en Casa de Teatro

Elenco de la obra de teatro "La trama de San Miguel", que llega próximamente a Casa de Teatro con un homenaje al dramaturgo William Mejía. ( FUENTE EXTERNA )

La escena teatral dominicana suma un esperado reencuentro con una de las obras más representativas de William Mejía.

El próximo 24 de julio, a las 8:00 de la noche, Casa de Teatro será el escenario de "La trama de San Miguel", una producción de la Colectividad Artística y Cultural Teatro-Sur que, además de rendir homenaje al fundador de la emblemática institución cultural, marca el relanzamiento oficial de este colectivo artístico.

La puesta en escena estará dirigida por Luis Therko Vargas, escritor, dramaturgo y gestor cultural dominicano que ha liderado más de una veintena de montajes teatrales y ha sido una figura clave en la promoción de las artes escénicas en Azua.

Un regreso que apuesta por el teatro y la memoria

Más que el regreso de una obra, esta producción representa una nueva etapa para Teatro-Sur, agrupación responsable de organizar trece festivales internacionales de teatro y cuatro giras artísticas por distintas comunidades de la región Sur del país.

Ahora, la meta es volver a conectar con el público dominicano y llevar esta propuesta a importantes escenarios nacionales e internacionales.

Juan Pablo Fernández, escritor, comunicador y presidente de la Colectividad Artística y Cultural Teatro-Sur, explicó que el objetivo es ofrecer una experiencia que permanezca en la memoria de quienes asistan.

"Queremos que los azuanos hagan suyo este montaje, el primero de muchos proyectos que estaremos presentando", expresó Fernández, quien además forma parte del elenco.

Qué cuenta la historia

La historia transporta al espectador hasta el pueblo ficticio de San Miguel, donde todo parece listo para recibir a una poderosa figura conocida como El Jefe.

Las calles lucen decoradas, las fiestas patronales están por comenzar y el ambiente aparenta ser de celebración. Sin embargo, bajo esa tranquilidad se esconde una comunidad marcada por el miedo, el silencio y un secreto que amenaza con cambiar el destino de todos.

A partir de ese escenario, la obra reflexiona sobre las heridas que deja el abuso de poder, la complicidad, el resentimiento y la delgada línea que separa la justicia de la venganza.

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Para Luis Therko Vargas, dirigir esta pieza también significa rescatar una tradición que durante años convirtió al teatro en un punto de encuentro para las familias y las comunidades.

"Montar La trama de San Miguel representa el desafío de mantener viva una tradición teatral que marcó a Azua y a toda una región. Es devolverle al pueblo y a las nuevas generaciones la oportunidad de reencontrarse con un arte que ofrecía esparcimiento espiritual, convocaba multitudes y reunía a la familia", afirmó.

El director añade que la obra sitúa al público en un espacio donde el poder y el miedo conviven dentro del Ayuntamiento de un pueblo que, mientras celebra sus fiestas patronales, carga una herida colectiva capaz de conducir a la violencia y al exterminio.

Desde esa mirada, el montaje busca resaltar la intensidad emocional de los personajes, la atmósfera de sospecha y el peso moral de una comunidad que espera un acontecimiento capaz de cambiarlo todo.

El elenco reúne a reconocidos actores y actrices de amplia trayectoria. Luis Vargas interpreta a Don Lucas, mientras Raisa Saviñón da vida a Doña Inés.

También participan Héctor Ortiz como el señor Síndico, José Víctor Sánchez como el Teniente, Juan Pablo Fernández en el papel del Cura, Starling Díaz como el Visitante, Bayardo Ortiz y Luis Pujols como los Hombres 1 y 2, Olierca Rocha , Amelia Castillo y Alexandra Vallejo como las Damas de Sociedad, Miguel Beltré como el Empleado Municipal y Rober Brito como el Franqueador.

Con esta producción, Teatro-Sur celebra la vigencia de la dramaturgia de William Mejía y reafirma su compromiso con el desarrollo del teatro dominicano, invitando al público a vivir una historia cargada de simbolismo, tensión y profundas reflexiones sobre la condición humana.

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