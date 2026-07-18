El Mundial también se ve en casa: series, documentales y películas para llegar a la final

Documentales, series y películas inspiradas en las grandes figuras y momentos históricos del fútbol se han convertido en la mejor compañía para los aficionados mientras esperan la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. ( FUENTE EXTERNA )

Mientras el mundo contiene la respiración ante la esperada final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, hay una manera de seguir viviendo la pasión por el fútbol cuando el silbato final todavía no ha sonado.

El cine y las plataformas de streaming han convertido al deporte rey en un género propio, capaz de emocionar tanto como un gol en el tiempo añadido.

Lejos de limitarse a los resúmenes de los partidos, documentales, series y películas han explorado las vidas de las grandes leyendas, las historias detrás de los vestuarios, los orígenes del fútbol profesional y los sacrificios que esconde la gloria.

Algunas reconstruyen momentos que cambiaron la historia del deporte; otras apuestan por la ficción para recordar que el fútbol también habla de identidad, familia, sueños y superación.

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Si la espera hasta la final se hace larga, esta selección reúne algunas de las mejores producciones para disfrutar antes de que España y Argentina definan al nuevo campeón del mundo.

1. Pelé (Netflix)

Ninguna lista futbolera estaría completa sin el hombre que transformó el deporte para siempre.

Este documental recorre la carrera de Edson Arantes do Nascimento, el único jugador que ha conquistado tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970).

Pero va mucho más allá de los títulos: explora cómo Pelé se convirtió en un fenómeno cultural y en uno de los atletas más influyentes del siglo XX, en medio de una Brasil marcada por profundos cambios políticos y sociales.

Ideal para comprender por qué el nombre de Pelé sigue siendo sinónimo de fútbol.

2. Diego Maradona (Netflix)

Dirigido por el ganador del Óscar Asif Kapadia, este documental está construido con cientos de horas de material inédito.

La historia se concentra en los años en que Maradona dejó el Barcelona para convertirse en el rey de Nápoles, ciudad donde alcanzó la inmortalidad deportiva mientras su vida personal comenzaba a desmoronarse.

No es solo un documental deportivo; es el retrato de un hombre atrapado entre el genio y la presión de convertirse en un mito.

3. Maradona: sueño bendito (Prime Video)

Si el documental muestra al ídolo, esta serie revela al ser humano.

A lo largo de diez episodios sigue la vida de Diego Armando Maradona desde su infancia en Villa Fiorito hasta la conquista del Mundial de México 1986 y su paso por Europa.

La producción alterna distintas etapas de su vida para mostrar cómo nació uno de los personajes más fascinantes del deporte.

4. Capitanes del mundo (Netflix)

Para quienes todavía no olvidan Qatar 2022.

Esta docuserie reconstruye el camino de las 32 selecciones participantes desde una perspectiva inédita, con acceso privilegiado a los vestuarios, entrenamientos y concentraciones.

Lionel Messi, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y otras figuras cuentan cómo vivieron el torneo desde adentro, ofreciendo una mirada mucho más íntima del Mundial que terminó coronando a Argentina.

5. El Mundial de Messi: el ascenso de la leyenda (Apple TV+)

Más que un documental sobre Lionel Messi, es una historia sobre la perseverancia.

La producción repasa los cinco Mundiales anteriores del capitán argentino, las derrotas que marcaron su carrera y el largo camino que culminó con la conquista de Qatar 2022.

Es, probablemente, el mejor retrato audiovisual del proceso que convirtió a Messi en campeón del mundo.

6. Beckham (Netflix)

David Beckham fue mucho más que un extraordinario lanzador de tiros libres.

La serie documental muestra cómo pasó de estrella del Manchester United a convertirse en una de las celebridades más reconocidas del planeta.

También aborda los momentos más difíciles de su carrera, la presión mediática tras el Mundial de Francia 1998 y el impacto que tuvo junto a Victoria Beckham en la cultura popular.

7. Neymar: el caos perfecto (Netflix)

Brillante, polémico y siempre bajo los reflectores.

La producción explora la vida del brasileño desde sus inicios en Santos hasta convertirse en el fichaje más caro de la historia del fútbol.

Más allá de los goles, intenta responder una pregunta inevitable: ¿qué significa vivir bajo la sombra del legado de Pelé?

8. Ronaldinho: el único (Netflix)

Estrenada en 2026, esta serie revive la carrera del futbolista que convirtió cada partido en un espectáculo.

Desde Porto Alegre hasta su consagración con el Barcelona y la selección brasileña, el documental muestra cómo Ronaldinho revolucionó la manera de entender el fútbol gracias a un talento irrepetible.

Es también un homenaje al jugador que hizo de la sonrisa una filosofía de juego.

9. Ted Lasso (Apple TV+)

Probablemente la serie sobre fútbol más querida de la última década.

Aunque su protagonista llega desde el fútbol americano sin conocer las reglas del balompié europeo, la producción termina siendo una historia sobre liderazgo, empatía, salud mental y trabajo en equipo.

Su éxito demuestra que el fútbol puede emocionar incluso a quienes nunca han visto un partido.

10. Brasil 70: la saga del tricampeonato (Netflix)

Muchos especialistas siguen considerando a Brasil 1970 como el mejor equipo de todos los tiempos.

Esta miniserie revive aquella selección integrada por Pelé, Jairzinho, Rivellino, Tostão y Carlos Alberto, mientras analiza el complejo contexto político que rodeaba al país.

Una obra indispensable para entender la evolución táctica del fútbol moderno.

11. The English Game (Netflix)

Antes de convertirse en el deporte más popular del planeta, el fútbol pertenecía a las élites inglesas.

Inspirada en hechos reales, esta serie muestra cómo obreros y aristócratas transformaron el juego hasta dar origen al profesionalismo.

Es una magnífica lección de historia para comprender por qué Inglaterra es considerada la cuna del fútbol.

12. ¡Gol! (Trilogía)

La clásica historia del sueño imposible.

Santiago Muñez pasa de jugar en ligas amateurs de Los Ángeles a vestir la camiseta del Newcastle United y, posteriormente, la del Real Madrid.

La trilogía mezcla ficción con la participación de grandes figuras del fútbol mundial y continúa siendo una de las sagas deportivas más populares del cine.

13. Bend It Like Beckham (Quiero ser como Beckham)

Mucho antes de que el fútbol femenino alcanzara la popularidad actual, esta película abordó temas como la igualdad de oportunidades, la inmigración y los conflictos familiares.

Jess, una joven británica de origen indio, desafía las tradiciones de su familia para perseguir el sueño de convertirse en futbolista.

Un clásico que sigue vigente más de dos décadas después de su estreno.

14. Rudo y cursi

Gael García Bernal y Diego Luna protagonizan esta comedia dramática sobre dos hermanos que abandonan el campo para convertirse en futbolistas profesionales.

La película utiliza el fútbol como excusa para hablar de fama, ambición, dinero y relaciones familiares, con el característico humor del cine mexicano.

15. Escape a la victoria (Victory)

Pocas películas unen de forma tan memorable el deporte y la historia.

Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, narra cómo un grupo de prisioneros aliados acepta enfrentar a un equipo nazi en un partido que terminará siendo mucho más que un encuentro de fútbol.

Con Sylvester Stallone, Michael Caine y el propio Pelé, se ha convertido en una obra imprescindible del cine deportivo.

Cada Mundial deja campeones, héroes y partidos inolvidables. Pero también deja historias que trascienden los 90 minutos y encuentran en el cine y las plataformas de streaming una nueva forma de permanecer vivas.

Mientras España y Argentina se preparan para disputar la gloria en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, estas producciones ofrecen una oportunidad para recorrer la historia del deporte desde múltiples miradas: la del niño que soñó con una pelota, la del genio que cargó con el peso de un país entero, la del entrenador improbable que cambió un vestuario o la de los equipos que transformaron para siempre la manera de entender el juego.

Porque un Mundial termina cuando se levanta la copa. Pero las mejores historias del fútbol siempre encuentran la forma de seguir rodando.