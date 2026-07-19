El rey Felipe VI y la familia real celebran con España la conquista del Mundial 2026

El rey Felipe VI de España sostiene el trofeo del Mundial de la FIFA 2026 junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía este domingo, tras vencer a Argentina en la final, en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). ( EFE/ LAVANDEIRA JR )

Los reyes de España Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, celebraron con emoción la conquista del segundo título de la Copa del Mundo al España derrotar 1-0 a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los cuatro miembros de la familia real asistieron luciendo de rojo y blanco, a tono con los colores de la selección española. La imagen de ellos se hizo rápidamente viral al ser comparada con la del triunfo de España en 2010, cuando las entonces infantas Leonor y Sofía sostenian pequeñitas el trofeo.

Desde el palco alentaron a la selección española durante los 120 minutos de juego y vivieron con evidente emoción el gol de Ferran Torres, que dio a La Roja su segunda estrella.

Concluido el partido, Felipe VI bajó al terreno de juego para felicitar personalmente a los jugadores y al cuerpo técnico. El rey rompió el protocolo pues abrazó a todos los jugadores con evidente alegría. El monarca abrazó al capitán Rodri, elegido mejor futbolista del torneo, y siguió intercambiando gestos de complicidad con otros integrantes del plantel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/63c2f427faea77412a5faab2a98805bc032ace5fw-cae2950a.jpg El Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía posan en el campo este domingo, tras la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). (EFE)

Uno de los momentos más simbólicos de la noche llegó durante la ceremonia de premiación, cuando el rey levantó el trofeo de campeón del mundo junto a los futbolistas y saludó a los integrantes de la selección antes de que estos iniciaran los festejos.

Poco después, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía se unieron a la celebración sobre el césped, donde también alzaron la copa y posaron junto a los campeones en imágenes que marcaron la histórica conquista.

Antes del encuentro, Felipe VI había manifestado su confianza en el combinado español. "Esta selección vuelve a enamorar como lo hicieron sus mayores en 2010. Creo que vamos a ver una final espectacular entre dos países hermanos. Confiemos en que caiga de nuestro lado", expresó el monarca horas antes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/448e24e167c6776fec4954997470f8fee3623ab2w-2b0d95bf.jpg El equipo español celebrando la victoria. (EFE)

Mensaje de la Casa Real

Tras la conquista del título, la Casa Real felicitó a la selección española con un mensaje difundido en sus redes sociales.

"¡¡Campeones del mundo!! Enhorabuena @sefutbol. Esta estrella es el premio a un camino tan largo como exigente, recorrido con esfuerzo, sacrificio, constancia y una entrega ejemplar en cada partido. Habéis afrontado cada desafío con la convicción de un gran equipo y habéis llevado el nombre de España hasta lo más alto. Enhorabuena a los jugadores, al cuerpo técnico y a toda la afición. Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda".

El mensaje estuvo acompañado por una imagen oficial del equipo campeón y se convirtió en una de las publicaciones más compartidas tras el histórico triunfo de España, que conquistó su segunda Copa del Mundo.

En toda la jornada de la Copa del Mundo ha sido evidente el apoyo oficial a la selección española. Días antes, los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía presenciaron el partido frente a Francia en un hotel de Barcelona tras presidir la entrega de premios de la Fundación Princesa de Girona, donde se les pudo ver, según las imágenes facilitadas por la Casa del Rey, vestidos con la camiseta de la selección española celebrando y abrazándose por la victoria.

Los españoles en todo el mundo siguen celebrando la victoria de su equipo. Famosos como Javier Bardem, Rosalía, David Bisbal y Antonio Banderas han expresado en sus redes sociales la felicidad de ser ganadores.

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