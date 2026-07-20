Jueza de California suspende compra de Warner Bros Discovery por parte de Paramount Skydance

Los fiscales de 12 estados impugnaron judicialmente la adquisición de Paramount, que valora a Warner en 110,000 millones de dólares. ( FUENTE EXTERNA )

Una jueza federal de California, requerida en procedimiento de urgencia, ordenó este lunes suspender la compra del grupo de medios Warner Bros Discovery (WBD) por su competidor Paramount Skydance, mientras se examina el fondo del asunto, según un documento consultado por la AFP.

Los fiscales de 12 estados estadounidenses, encabezados por California, impugnaron judicialmente la adquisición, que valora a WBD en 110,000 millones de dólares, incluida la deuda, por estimar que supondrá un riesgo para la libre competencia y los consumidores.

"Los estados presentan elementos sólidos según los cuales la operación va a debilitar la competencia de manera sustancial", escribe la jueza Aracelli Martínez-Olguín en su decisión.

La magistrada también consideró que la agrupación de fiscales ha "demostrado que la unión de ambos grupos generaría daños irreversibles" si siguiera adelante antes de que el caso se resolviera sobre el fondo.

La operación "sería difícil, si no imposible, de deshacer (si se llevara a cabo ahora mismo) habida cuenta de la consolidación operativa, del intercambio de información sensible y de la reasignación o el despido de algunos empleados", estimó Martínez-Olguín.

Aunque se trata de una resolución temporal, no deja de ser un revés para Paramount Skydance, que presentaba su oferta como más susceptible de ser autorizada por los reguladores que la de Netflix.

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Tras cinco meses de batalla, Netflix acabó tirando la toalla a finales de febrero, con lo que dejó el campo libre a Paramount Skydance.

Contactada por la AFP, Paramount Skydance no respondió de inmediato.

"Es una victoria crucial", reaccionó el fiscal de California Rob Bonta, en un comunicado.

"La ley está de nuestro lado y estamos deseando seguir defendiendo nuestra causa", agregó.

La coalición de fiscales piensa que esta operación, si llega a concretarse, provocará aumentos de precios, una menor calidad de los contenidos y un volumen más bajo de películas y series producidas.

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