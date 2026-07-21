Centro Cultural Taíno Casa del Cordón recibe 150 arqueólogos e historiadores de 25 países

Representantes del congreso, ejecutivos del Popular e invitados participaron en la recepción de bienvenida del XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, fue sede del cóctel de bienvenida del XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe, que reúne en la República Dominicana a más de 150 especialistas de 25 países.

En su calidad de copatrocinador de este congreso internacional, el Banco Popular acogió la recepción previa al inicio de las sesiones académicas de este foro, que congrega a investigadores, antropólogos, historiadores y gestores culturales.

Durante el acto de bienvenida, José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable de Grupo Popular, destacó ante los participantes la relevancia de que la República Dominicana sea sede de un espacio de cooperación científica dedicado al patrimonio regional.

"Creemos firmemente que el desarrollo sostenible de una sociedad está estrechamente vinculado al conocimiento de su historia y a la protección de su patrimonio arqueológico, monumental y cultural", expresó el ejecutivo.

Al cóctel de bienvenida asistieron, entre otras personalidades, los señores Manuel García Arévalo, presidente de la Fundación García Arévalo, y Adolfo López Belando, presidente del XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe.

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón alberga una exposición permanente dedicada a los primeros pobladores de la isla, integrada por piezas arqueológicas de la Fundación García Arévalo, como parte de las iniciativas orientadas a ampliar el conocimiento sobre el legado histórico y cultural de los ancestros que poblaron la República Dominicana y parte del Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/historiadores-2-11a82629.jpg (FUENTE EXTERNA)

Fecha y objetivos del congreso

El XXXI Congreso Internacional de Arqueología del Caribe se celebra del lunes 13 al sábado 18 de julio de 2026 con el objetivo de promover el intercambio de investigaciones y experiencias sobre arqueología, patrimonio y conservación, consolidándose como uno de los principales espacios académicos dedicados al estudio de la identidad cultural del Caribe.

Durante sus jornadas se abordarán temas relacionados con la preservación, la concienciación y la difusión del patrimonio arqueológico y la diversidad cultural de la región.

El programa también busca fortalecer las redes de colaboración entre investigadores e instituciones, facilitar el intercambio de nuevos hallazgos y promover proyectos conjuntos para proteger los bienes culturales de la región.

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