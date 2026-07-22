Dajapón Fest 2026 celebrará los 70 años de la migración japonesa en la República Dominicana

El festival cultural y gastronómico más importante dedicado a Japón en el país se celebrará en la provincia de Dajabón. ( FUENTE EXTERNA )

Setenta años después de la llegada de los primeros inmigrantes japoneses a la República Dominicana, el país se prepara para conmemorar uno de los capítulos más significativos de su historia intercultural con la celebración del DAJAPÓN Fest 2026 edición Especial 70 Aniversario.

El evento rendirá homenaje al legado de una comunidad que ha contribuido al desarrollo agrícola, cultural y social de la nación, y se llevará a cabo los días 1 y 2 de agosto, el Parque de la Colonia Japonesa de La Vigía, en Dajabón.

Esta edición tendrá un significado especial, ya que reunirá por primera vez en un mismo escenario a representantes de las principales colonias japonesas establecidas en el país, entre ellas Jarabacoa, Constanza, La Altagracia, Aguas Negras, Neiba, Duvergé y la Colonia Pesquera de Manzanillo.

Al mismo tiempo, el festival abrirá sus puertas a miles de dominicanos y visitantes apasionados por la cultura japonesa, fortaleciendo el intercambio entre ambas naciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/img1622-0fec8fe7.jpeg El evento cultural se realizará el 1 y 2 de agosto en Dajabón. (FUENTE EXTERNA)

La sede del festival no ha sido elegida al azar. Dajabón fue el lugar donde comenzó esta historia, al establecerse allí la primera colonia japonesa en la República Dominicana, convirtiéndose en el punto de partida de una migración que transformó la agricultura nacional y sembró profundas raíces de amistad entre ambos países.

La llegada de estas familias fue posible gracias a un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Japón y del entonces presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón atravesaba una difícil situación económica y social, por lo que impulsó programas de emigración para ofrecer nuevas oportunidades a cientos de familias.

En ese contexto, un grupo de inmigrantes arribó al país en 1956 para asentarse inicialmente en La Vigía, Dajabón, desde donde posteriormente surgieron nuevas colonias en diferentes provincias del territorio nacional.

Agenda de actividades

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/9fd9d6d7-4980-49fd-98ca-81e91f35b722-2d8f9bc5.jpeg El evento invita a dominicanos, descendientes de inmigrantes japoneses, amantes de la cultura nipona. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/img1865-66cce96b.jpeg ‹ >

Durante dos jornadas, desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, el público podrá disfrutar de una variada programación que incluirá degustaciones de gastronomía tradicional japonesa, exhibiciones de artes marciales, presentaciones de artistas invitados desde Japón, danzas tradicionales, exposición de armaduras samurái, juegos típicos, expresiones artísticas y el emblemático Bon Odori, una de las festividades más representativas de la cultura japonesa.

DAJAPÓN Fest 2026 constituye un espacio para preservar la memoria histórica de la migración japonesa y acercar a las nuevas generaciones al intercambio cultural que durante siete décadas ha enriquecido la identidad de ambos pueblos.

El evento invita a dominicanos, descendientes de inmigrantes japoneses, amantes de la cultura nipona y visitantes nacionales e internacionales a ser parte de una experiencia donde la historia, la cultura, la gastronomía y la amistad entre dos naciones se unen para celebrar un legado que continúa floreciendo setenta años después, precisamente en el lugar donde todo comenzó.