Funglode presenta su agenda cultural 2026-2028 con foco en el cine y las industrias creativas

El expresidente de la República y presidente de Funglode, Leonel Fernández, durante la presentación de la agenda cultural 2026-2028. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), presidida por el expresidente Leonel Fernández, presentó este miércoles su agenda cultural e institucional para el período 2026-enero de 2028, con un programa que abarca iniciativas académicas, editoriales, cinematográficas y de promoción de las industrias creativas.

La agenda fue dada a conocer durante un encuentro con periodistas especializados en cultura, cine y espectáculos, celebrado en la sede de la institución, donde se expusieron los principales proyectos que marcarán la programación de FUNGLODE durante los próximos años.

Al ofrecer las palabras de apertura, Leonel Fernández afirmó que la cultura constituye uno de los pilares del desarrollo de las naciones y reafirmó el compromiso de la fundación con la creación de espacios para el pensamiento, la investigación, la formación y el intercambio de ideas.

Foros y expansión académica

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/8c481d15-d69d-43c1-87b9-72940408289d-3858a230.jpg Omar de la Cruz, Leonel Fernández e Yvette Marichal durante el anuncio. (FUENTE EXTERNA)

Entre los anuncios figura el fortalecimiento del Foro Global de Casa de Campo, dedicado al análisis de temas como economía, educación, innovación, inteligencia artificial, salud, desarrollo sostenible y geopolítica.

La institución también continuará desarrollando sus encuentros en Santiago de los Caballeros y dará seguimiento al Foro Global de Nueva York, orientado a estrechar vínculos con la diáspora dominicana y ampliar la presencia internacional de FUNGLODE.

El cine, uno de los ejes principales

En el ámbito audiovisual, FUNGLODE anunció la continuidad del Dominican Film Showcase, iniciativa que durante 16 años ha promovido el cine dominicano en importantes ciudades del mundo.

La próxima edición llegará el 17 de septiembre a Miami con la proyección de Tal palo, tal astilla y el 24 de septiembre a Nueva York, donde se exhibirá Milly, reina del merengue en el teatro Symphony Space.

Como parte de esta programación también se realizará el encuentro Dominican Film Professionals Abroad, que reunirá a profesionales dominicanos del cine residentes en distintas ciudades de Estados Unidos para intercambiar experiencias y debatir sobre el desarrollo de la industria audiovisual y la aplicación de la Ley 108-10 de Cine.

FUNGLODE adelantó además que Filadelfia se incorporará en 2027 al circuito internacional del Dominican Film Showcase mediante una alianza con la Cámara de Comercio Dominicana en esa ciudad, mientras continúa gestionando la expansión del programa hacia otros destinos, entre ellos Madrid.

Festival de Cine Global y nuevos proyectos

La fundación confirmó que la 19.ª edición del Festival de Cine Global Santo Domingo (FCGSD) se celebrará del 28 de enero al 3 de febrero de 2027, reforzando sus programas de exhibición, formación, industria e internacionalización.

Asimismo, regresará el Foro de Cine de la República Dominicana, concebido como un espacio de diálogo para productores, realizadores, distribuidores, inversionistas y académicos sobre los retos y oportunidades del sector audiovisual.

También fue anunciado el relanzamiento de los Cinefórums FUNGLODE, que combinarán proyecciones, talleres y encuentros con especialistas nacionales e internacionales.

Publicaciones y proyectos editoriales

En el área editorial, FUNGLODE continuará impulsando la circulación de la Revista Global en República Dominicana, Estados Unidos y Europa, además de mantener su participación en las principales ferias internacionales del libro.

La institución también informó que seguirá desarrollando el Diccionario Cultural Dominicano y pondrá en marcha el Diccionario Cinematográfico de la República Dominicana, coordinado por el crítico e investigador Félix Manuel Lora, con el objetivo de documentar la historia y evolución del cine nacional.

La agenda contempla además el fortalecimiento de los Premios FUNGLODE, nuevos proyectos académicos desde IGLOBAL, encuentros sobre propiedad intelectual y derecho de autor, la ampliación de la programación de Radio FUNGLODE y el desarrollo de nuevos contenidos educativos y audiovisuales.

Durante el encuentro se recordó que el Festival de Cine Global Santo Domingo celebrará su vigésima edición en enero de 2028, conmemorando dos décadas de promoción del cine dominicano y del intercambio cultural.

La actividad fue moderada por Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global Santo Domingo, y contó con la participación de los directores de las distintas áreas de FUNGLODE, quienes presentaron las iniciativas que integran la hoja de ruta institucional para los próximos dos años.