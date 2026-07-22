La hija menor de Brad Pitt se suma a sus hermanos y solicita eliminar legalmente el apellido paterno

Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, la hija menor de Brad Pitt, en una imagen de archivo junto a su madre, la actriz Angelina Jolie, posa sonriente junto a su madre. La joven solicitó legalmente retirarse el apellido del veterano intérprete. ( FUENTE EXTERNA )

La distancia entre Brad Pitt y varios de sus hijos vuelve a quedar en evidencia. Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, la hija menor que el actor comparte con Angelina Jolie, ha solicitado formalmente retirar el apellido paterno de su nombre legal, una decisión que refuerza el distanciamiento que desde hace años marca la relación entre el intérprete y parte de su familia.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por el Daily Mail, la joven de 18 años presentó la solicitud ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, donde pidió que su nombre pase a ser oficialmente Vivienne Marcheline Jolie. En el expediente, la razón de la petición se describe simplemente como de carácter "personal".

Aunque la gestión legal se conoce ahora, la decisión ya había comenzado a hacerse visible públicamente. En mayo de 2024, Vivienne participó como asistente de producción en el montaje de Broadway de The Outsiders, producción en la que figuró únicamente con el apellido Jolie, omitiendo cualquier referencia a Pitt.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/befunky-collage-2026-07-22t100946552-35bb795e.jpg Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, la hija menor que Brad Pitt comparte con Angelina Jolie.

Una decisión que siguen varios de sus hermanos

La solicitud de Vivienne se suma a una tendencia que ya habían marcado otros integrantes de la familia. En los últimos años, varios de los hijos de la expareja han optado por dejar de utilizar públicamente el apellido de su padre o han iniciado gestiones para eliminarlo legalmente.

Recientemente, Zahara, de 21 años, y Maddox, de 24, hicieron pública su intención de prescindir del apellido Pitt, mientras que otros hermanos también han utilizado únicamente el apellido materno en actos oficiales, proyectos profesionales y presentaciones públicas.

Con ello, cinco de los seis hijos de la expareja han tomado distancia, al menos de forma pública, del apellido del actor, reflejando una fractura familiar que se ha hecho cada vez más evidente con el paso del tiempo.

La relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt atraviesa una compleja etapa desde su separación en 2016, tras un incidente ocurrido durante un vuelo privado que desencadenó el proceso de divorcio y dio inicio a una prolongada batalla judicial.

Aunque el matrimonio quedó legalmente disuelto en 2019, ambos han continuado enfrentándose en los tribunales por diversos asuntos, entre ellos la custodia de sus hijos y el control de Château Miraval, la bodega y finca ubicada en el sur de Francia que ambos adquirieron durante su relación y cuya disputa patrimonial continúa siendo uno de los litigios más relevantes entre las dos estrellas de Hollywood.

La decisión de Vivienne representa un nuevo episodio dentro de ese complejo escenario familiar y confirma una tendencia que, con el paso de los años, ha evidenciado el creciente distanciamiento entre Brad Pitt y varios de sus hijos.