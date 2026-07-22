Marcos Campos presenta El niño que se vendió a sí mismo, un relato de fe y superación

El libro de Marcos Campos fue presentado en Galería 360 durante un acto que reunió a líderes cristianos y familiares. ( FUENTE EXTERNA )

El evangelista y conferencista Marcos Campos presentó su libro "El niño que se vendió a sí mismo", una obra autobiográfica en la que relata las experiencias de una infancia marcada por la pobreza, el trabajo desde temprana edad y la fe cristiana como eje de transformación personal.

La puesta en circulación se realizó en el Salón de Conferencias de Galería 360 (Distrito Nacional), con la asistencia de líderes cristianos, representantes de los medios de comunicación, familiares, amigos e invitados especiales. El evento combinó intervenciones musicales, lecturas de los prólogos de la obra y un conversatorio con el autor.

Durante la actividad participaron el pastor Yack Maicol Soriano, el psicólogo clínico y pastor Ángel Rivera y el apóstol Rolando Metivier, quienes compartieron reflexiones sobre el contenido del libro y el mensaje de esperanza que transmite la historia de Campos, indica una nota de prensa.

En la publicación, el autor narra cómo, siendo niño, trabajó como limpiabotas y vendedor ambulante para contribuir al sustento de su familia, experiencias que dieron origen al título de la obra.

A través de once capítulos, el libro aborda temas como la resiliencia, la superación personal y la importancia de la fe en medio de las adversidades.

El evento incluyó además un diálogo al estilo Aposento TV entre Marcos Campos y el pastor Adrián Rodríguez, sobre los procesos personales y espirituales que marcaron la vida del autor.

La actividad concluyó con una entrega simbólica del libro a su familia, la firma de ejemplares y un espacio de interacción con los asistentes.

El niño que se vendió a sí mismo constituye el primer libro de Marcos Campos y presenta un testimonio centrado en la convicción de que las circunstancias de origen no determinan el destino cuando la fe y la perseverancia forman parte del camino de vida.