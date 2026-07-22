Margarita Cordero diserta sobre el papel de la mujer en el periodismo

Margarita Cordero se confesó emocionada durante el encuentro al recordar todo lo vivido. ( JUAN GUIO )

Con motivo de la conmemoración de la fundación de la revista Fémina, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reunió a periodistas y público en general en la conferencia "El rol de la mujer en la comunicación y el periodismo en República Dominicana", impartida por la destacada periodista Margarita Cordero.

La actividad, celebrada en la sala Carmen Natalia de la Biblioteca Nacional, recordó el 15 de julio de 1922, fecha en que la periodista Petronila Angélica Gómez Brea fundó la revista Fémina en San Pedro de Macorís.

Fue considerada la primera publicación sufragista de vanguardia y el primer medio de comunicación independiente con una clara conciencia feminista en la República Dominicana.

Durante su intervención, Cordero destacó que reivindicar el legado de Fémina significa reconocer una etapa esencial de la historia del periodismo nacional, pues la revista no solo defendió los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres, sino que también asumió una postura crítica frente a la ocupación militar estadounidense de 1916.

"La revista marcó un punto de inflexión en la lucha por la ciudadanía de las mujeres, en una época en la que ni siquiera tenían derecho al voto", expresó la comunicadora al explicar que la publicación logró reunir a decenas de colaboradoras e intelectuales comprometidos con las transformaciones sociales que impulsaba el movimiento feminista dominicano.

La conferencista recordó que Petronila Angélica Gómez Brea también formó parte de la Acción Feminista Dominicana, organización que desempeñó un papel decisivo en la conquista del sufragio femenino, alcanzado en 1942.

Resaltó, además, la capacidad de la revista para mantenerse durante casi dos décadas pese a las limitaciones económicas, las críticas y la oposición que enfrentó por promover la igualdad de derechos.

Pérdidas y nacimientos

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/210726-conferencia-margarita-cordero-foto-juan-guio8-66236a95.jpg Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. (JUAN GUIO)

En su recorrido histórico, Cordero explicó que el movimiento feminista sufrió un duro golpe durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, cuando muchas de sus integrantes fueron perseguidas, mientras otras terminaron incorporándose al sistema oficial.

Recordó el caso de la doctora Evangelina Rodríguez, primera médica dominicana, quien padeció persecución política y severas afectaciones a su salud mental antes de fallecer.

Asimismo, señaló que tras ese período se produjo un prolongado silencio de las voces femeninas en el periodismo dominicano. No obstante, con la caída de la dictadura comenzó una nueva etapa de incorporación de mujeres a las redacciones y al reporterismo.

En ese contexto, reconoció el papel pionero de Pía Rodríguez, a quien definió como una de las primeras grandes reporteras del país, en una época en que la mayoría de las mujeres eran limitadas a escribir sobre temas considerados "propios de su género", como cultura o sociedad.

También rindió homenaje a periodistas que contribuyeron al desarrollo de la profesión y compartió reflexiones sobre su propia trayectoria profesional, iniciada en un contexto de profundas transformaciones políticas tras la caída de la dictadura.

"Yo elegí ser periodista con sus bienes y con sus riesgos", afirmó. Explicó que encontró en el periodismo la forma de canalizar sus inquietudes y su vocación de servicio, ejerciendo la profesión en un momento en que expresarse libremente todavía implicaba desafíos importantes.

Recordó con especial reconocimiento a los periodistas que, tras el fin del régimen, pasaron de las redacciones a las aulas universitarias para formar nuevas generaciones de comunicadores, inculcando valores como el rigor, la ética y la responsabilidad social.

"Nos enseñaron a ser rigurosos y éticos. Eso no significa ser imparciales, sino ejercer el periodismo con responsabilidad frente a la sociedad", sostuvo.