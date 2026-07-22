Máximo Jiménez pondrá a circular el libro "Compositores de la música popular dominicana"

El nuevo libro de Máximo Jiménez, "Compositores de la música popular dominicana", recorre la historia de los compositores dominicanos. ( FUENTE EXTERNA )

Con el propósito de rescatar, proyectar y poner en valor la memoria musical del país, el periodista y crítico musical Máximo Jiménez pondrá a circular su nuevo libro titulado "Compositores de la música popular dominicana", una publicación esencial para comprender la trayectoria, el impacto y la discografía de más de 50 autores nacionales.

Esta obra representa el segundo volumen de Crónica Editorial, sello fundado en el año 2025 con el lanzamiento de su ópera prima editorial, "Merengue: obra periodística en La Nación (1940-1965)".

Este nuevo esfuerzo bibliográfico –que se enmarca en las actividades conmemorativas del segundo aniversario del semanario La Crónica– ha sido posible gracias al valioso respaldo del Banco Popular Dominicano y la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP).

"Con este libro buscamos visibilizar y proyectar ante las nuevas generaciones el invaluable valor del cancionero dominicano y la trayectoria de 85 creadores que le han dado identidad a nuestra cultura. Es una deuda histórica con los rostros y las plumas detrás de las canciones que nos han acompañado durante décadas", destacó Máximo Jiménez sobre el aporte bibliográfico de la publicación.

La presentación oficial y puesta en circulación de la obra se llevará a cabo el jueves 13 de agosto a partir de las 7:00 pm en el café teatro Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, en un encuentro que reunirá a personalidades de la comunicación, la literatura y el ámbito musical, abierto a todos los lectores e interesados en adentrarse en la riqueza de la música popular de la nación.

Trasfondo del libro

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Entre los perfiles artísticos que recoge el libro, se incluyen biografías de figuras prominentes de la música nacional, como es el caso de Luis Alberti (1906-1976), Bienvenido Brens (1925-2007), José Dolores Cerón (1897-1969), Mario de Jesús (1924-2008), Luis Díaz (1953-2009), Fernando Echavarría (1953-2015) y Billo Frómeta (1915-1988).

El autor también aborda los aportes de compositores contemporáneos: Alicia Baroni, Miguel Braho, Wason Brazobán, Juan Luis Guerra, Pochy Familia, Kinito Méndez, Valerio de León, Enrique Feliz, Mario Díaz, Charlie Mosquea, Olga Lara, Kinito Méndez, Micky Taveras y Huchi Lora.

"Para recopilar los títulos de las composiciones de cada biografía consulté directamente discos y grabaciones con el fin de establecer, en casi todos los casos, la fecha más precisa de su publicación", comenta el autor sobre el libro.

"Con el tiempo, y a medida que sea posible establecer la totalidad de los registros sonoros disponibles, los perfiles de los compositores fallecidos podrán considerarse textos definitivos".

Máximo Jiménez es periodista, crítico de arte, autor de La gran Aventura de la bachata urbana (2019) y expresidente de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte). Ha dedicado gran parte de su carrera a la investigación y divulgación de la música popular y la cultura dominicana.