Só Dança in Motion 2026 reunirá a destacados maestros de danza en el país

Bailarines nacionales e internacionales participarán en Só Dança in Motion 2026, encuentro que se celebrará por primera vez en República Dominicana del 3 al 9 de agosto. ( SUMINISTRADA )

La República Dominicana se convertirá por primera vez en el escenario de Só Dança in Motion 2026, uno de los encuentros internacionales más importantes dedicados a la formación, el intercambio artístico y el desarrollo de la danza, que reunirá en el país a destacadas figuras de la escena mundial del 3 al 9 de agosto.

El evento se desarrollará del 3 al 5 de agosto en la Escuela Nacional de Danza (Endanza), en Santo Domingo, y del 7 al 9 de agosto en la Escuela de Bellas Artes de Santiago de los Caballeros, con el respaldo del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes (Dgba) y el patrocinio de la Embajada de Italia en la República Dominicana.

La iniciativa representa un importante paso para el fortalecimiento de la educación artística en el país, al ofrecer una plataforma de formación especializada dirigida a estudiantes, maestros y academias de danza, promoviendo además el intercambio cultural y la proyección internacional del talento dominicano.

Clases magistrales y talleres

Durante los seis días de actividades, los participantes recibirán clases magistrales y cursos intensivos de ballet clásico, danza contemporánea, danza moderna e hip hop para niveles principiante, intermedio y avanzado. Asimismo, se impartirá un Curso de Actualización Profesional para Maestros, concebido como un espacio para el intercambio metodológico, el fortalecimiento pedagógico y la actualización de técnicas de enseñanza.

El programa contará con la participación de reconocidos maestros y artistas internacionales, entre ellos la italiana Claudia Zaccari , directora artística del evento y ex primera bailarina del Teatro dell'Opera di Roma ; Caridad Martínez , ex primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba y actual docente del Alvin Ailey American Dance Center ; Nicola Tranah , ex integrante del Royal Ballet de Londres ; Joy Womack , destacada bailarina que ha formado parte del Bolshoi Ballet y otras importantes compañías internacionales; y Kathryn Bradney , directora artística y ejecutiva del prestigioso Prix de Lausanne .

con la participación de reconocidos maestros y artistas internacionales, entre ellos la italiana , directora artística del evento y ex primera bailarina del ; , ex primera bailarina del y actual docente del ; , ex integrante del ; , destacada bailarina que ha formado parte del y otras importantes compañías internacionales; y , directora artística y ejecutiva del prestigioso . También impartirán formación los maestros Giuseppe Canale, Tancredo Tavares, Marcello Carini, Ana Carolina Olarte, Fabrizio Santi y Jonathan Álvarez, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias con los participantes dominicanos e internacionales.

Oportunidades para bailarines

Además de las clases y talleres, el encuentro contará con la presencia de importantes representantes de instituciones y festivales internacionales, entre ellos la doctora Gisella Zilembo, directora del Premio MAB; Carlla Bublitz, directora del Festival Internacional Fidopa de Brasil; y Diana Cardillo, directora de ASD Vento di Eventi. Asimismo, asistirán Amanda Lancman, gerente de Marketing Internacional de Só Dança, e Ival Teixeira Araujo, presidente y fundador de la reconocida marca.

Uno de los principales objetivos de Só Dança in Motion 2026 es abrir nuevas oportunidades para los bailarines dominicanos. Todos los participantes recibirán certificados oficiales y aquellos que destaquen por su disciplina, compromiso y potencial artístico podrán optar por becas de formación internacional, programas de perfeccionamiento y acceso a prestigiosos concursos de danza.

Como incentivo adicional, la aerolínea NEOS SPA otorgará un boleto aéreo internacional completamente patrocinado a uno de los participantes sobresalientes, brindándole la oportunidad de ampliar su formación artística en el extranjero.

El evento cuenta además con el respaldo de importantes aliados estratégicos, entre ellos Grupo Rica, Restaurante Cappuccino, Restaurante Santino, Grupo Mercado, Revista Hola República Dominicana, Induban Café Santo Domingo e Impresiones Marbella, entre otras empresas e instituciones comprometidas con la promoción del arte y la educación.

La organización está encabezada por Jocelyn Rodríguez, distribuidora oficial de Só Dança y Trinys en República Dominicana; Claudia Zaccari, directora artística y encargada de las relaciones públicas internacionales; y Miriam Bazzano, coordinadora general de logística.

Los organizadores agradecieron el respaldo brindado por la Dirección General de Bellas Artes y destacaron el apoyo de Antonia Alcántara, directora de Edanza; Sergio Acosta, director de la Escuela de Bellas Artes de Santiago; Elvis Guzmán, director de Educación y Formación Artística Especializada (Defae); así como de los directores de academias de danza de todo el país que se han sumado a la iniciativa.

La participación de cientos de estudiantes provenientes de distintas provincias de la República Dominicana y de varios países, junto a maestros y directores de academias nacionales e internacionales, consolida este encuentro como una plataforma de alto nivel para la formación artística y posiciona al país como un referente regional en la promoción de la danza, la educación especializada y la cooperación cultural internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/chatgpt-image-22-jul-2026-011304-pm-1-60243df8.png República Dominicana será sede por primera vez del prestigioso encuentro internacional "Só Dança in Motion 2026"

Só Dança y su compromiso

El principal aliado internacional del encuentro es Só Dança, una de las empresas líderes a nivel mundial en la fabricación de artículos para la danza. Fundada en Brasil y con presencia en más de 70 países, la marca es reconocida por la calidad de sus zapatillas de ballet, puntas, calzado especializado y vestuario para bailarines profesionales y estudiantes.

Como parte de su crecimiento internacional, Só Dança cuenta con una importante planta de producción en Santiago de los Caballeros, desde donde abastece mercados de América y Europa, consolidando su compromiso con el desarrollo artístico e industrial de la República Dominicana.