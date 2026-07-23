Alana Ruiz, la dominicana que busca conquistar la corona de Miss Teen Mundial 2026

Alana Ruiz representará a República Dominicana en el Miss Teen Mundial 2026. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Antes de entrar en la competencia, Alana Ruiz ya se siente ganadora. La joven de 18 años representará a República Dominicana en el certamen de belleza Miss Teen Mundial 2026, cuya final se celebrará este domingo 26 de julio en San Salvador, El Salvador.

Más allá de la pasarela, asegura que los meses de preparación le han permitido descubrir nuevas habilidades, fortalecer su confianza y encontrar un propósito que trasciende la imagen.

"Yo comencé simplemente como una modelo", recuerda. Sin embargo, asegura que ser elegida para representar al país cambió por completo la forma en que veía los certámenes de belleza.

"Han sido varios meses de preparación en oratoria, pasarela, proyección de imagen y proyectos sociales. Todo este proceso no solamente ha sido para bien de mi imagen o de esta corona, sino también para crecer y poder convertirme y dar pasos aún más grandes para el futuro".

Su historia en el modelaje comenzó en Premier Class Modelling Academy, donde dio sus primeros pasos sobre la pasarela. Más adelante llegaron las oportunidades de participar en desfiles y campañas para marcas nacionales e internacionales, experiencias que le dieron seguridad frente a las cámaras y el público.

Sin embargo, asegura que prepararse para un concurso internacional implica mucho más que cuidar la imagen. "Ya no es simplemente mi imagen, sino también la persona que soy, lo que represento y lo que quiero llevar como reina", afirma.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/miss-teen-3-28be360b.jpg Alana Ruiz busca traer la corona de Miss Teen Mundial a República Dominicana. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Aprender a vencer el miedo

Si hay una lección que este proceso le ha dejado, es aprender a actuar incluso cuando hay miedo.

"Todo esto del modelaje y del reinado me ha enseñado que incluso cuando no estamos preparados para hacer las cosas, ese puede ser el mejor paso que demos", expresa.

"Hacer las cosas aún con miedo, aún cuando no estás preparado, porque solamente en el camino vas a darte cuenta de lo que realmente eres capaz".

Aunque reconoce que los concursos de belleza todavía están rodeados de estereotipos, asegura que nunca permitió que esos comentarios influyeran en su decisión de participar.

"Siempre existen personas que tienen sus prejuicios en este mundo de las reinas, pero yo en lo personal nunca me detuve por eso".

Para Ruiz, un certamen representa una plataforma para servir, desarrollar liderazgo y convertirse en una voz para otras jóvenes.

Esa vocación también ha influido en sus planes profesionales. Aunque durante un tiempo pensó estudiar Arquitectura, hoy su interés está en el Derecho, especialmente en el Derecho Internacional.

"Me interesa mucho el poder representar a mi país, ser embajadora, pero también ayudar a los demás mediante una estructura y un proceso", explica.

Fuera del modelaje, dedica parte de su tiempo al voluntariado con niños y jóvenes, una experiencia que considera fundamental en su formación.

"No podemos juzgar a una persona por sus condiciones. Todas las personas tenemos algo que dar y algo que aportar".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/miss-teen-2-87f1fcd0.jpg Alana Ruiz durante su visita a la redacción de Diario Libre. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

Para ella, acompañar a otros también significa aprender de sus historias y entender que todos pueden generar un impacto positivo desde sus propias circunstancias.

A pocos días de la final, evita enfocarse en la competencia. Aunque ha conocido a varias candidatas a través de las redes sociales, prefiere vivir el certamen como una oportunidad para conocer nuevas culturas y seguir creciendo.

"Voy con la mentalidad de conocer personas, visitar sitios nuevos y dar lo mejor de mí sin mirar a los demás".

En ese camino, el apoyo de su familia ha sido determinante. "Mi familia me ha apoyado mucho. Este reinado nos ha permitido compartir más, hablar de mis preocupaciones y mis retos. Han hecho este proceso muchísimo más fácil".

Prepararse más allá de lo físico

A las adolescentes que sueñan con participar en un concurso internacional les aconseja prepararse más allá de la apariencia.

"No es simplemente trabajar para verse bonita o hablar bonito. Hay que construir la persona que quieres ser, con disciplina, compromiso y proyectos".

Si el próximo domingo consigue la corona, tiene claro cuál será su principal objetivo. "Lo primero que quisiera hacer sería dar a conocer a mi país y proyectarlo a nivel internacional", concluye.

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