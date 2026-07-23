Cecilia García revela los detalles de "Perdida Mente", una obra que lleva el Alzheimer al escenario

Cecilia García, en imagen de archivo, se prepara para protagonizar la obra "Perdida Mente". ( FUENTE EXTERNA )

En una conversación marcada por las anécdotas, las risas y una inquebrantable pasión por el teatro, la legendaria actriz Cecilia García abrió las puertas de su universo artístico durante una visita a Diario Libre, donde compartió los detalles de "Perdida Mente", la aclamada obra argentina que llegará por primera vez a los escenarios dominicanos con una propuesta tan conmovedora como necesaria.

Recibida por el presidente y director del periódico, Aníbal de Castro, la artista sostuvo un ameno diálogo sobre su extensa trayectoria, la vigencia del teatro como espacio de reflexión y el enorme desafío interpretativo que representa dar vida a una mujer que comienza a perder aquello que define gran parte de la existencia humana: la memoria.

La producción iniciará su recorrido los días 4 y 5 de septiembre en la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, en Santiago, para luego presentarse el 18 y 19 de septiembre en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito, donde el público tendrá la oportunidad de presenciar una de las piezas dramáticas más exitosas del teatro contemporáneo latinoamericano.

Escrita por los dramaturgos argentinos Mariela Asensio y José María Muscari, "Perdida Mente" se convirtió, desde su estreno en Buenos Aires en 2021, en un auténtico fenómeno teatral.

Su extraordinaria acogida de público y crítica la hizo merecedora del Premio Estrella de Mar como Mejor Obra Dramática, consolidándose como una de las producciones más importantes de la cartelera argentina de los últimos años.

Versión criolla

En esta versión dominicana, Cecilia García interpreta a María Inés, una reconocida jueza cuya brillante carrera comienza a verse amenazada por los primeros síntomas del deterioro cognitivo.

Con plena conciencia de que sus recuerdos empiezan a desvanecerse, decide convocar a las mujeres más importantes de su vida para compartir una decisión que cambiará para siempre la historia de su familia.

A partir de ese encuentro, la obra despliega un recorrido profundamente humano sobre la identidad, la vulnerabilidad y el inmenso valor de los afectos cuando la memoria empieza a desmoronarse.

Sin caer en el melodrama, "Perdida Mente" encuentra en el humor inteligente, la ironía y la ternura los recursos más poderosos para abordar una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo.

La pieza invita al espectador a preguntarse qué permanece de nosotros cuando los recuerdos desaparecen y hasta qué punto el amor puede convertirse en el último refugio de la identidad.

La puesta en escena reúne a un sólido elenco conformado exclusivamente por mujeres. Junto a Cecilia García estarán Olga Bucarelli, Karina Noble, Pachy Méndez y Laura Rivera, quienes interpretan a los personajes que acompañan a María Inés en este complejo y emotivo proceso, bajo la dirección de Carlos Espinal, uno de los directores más prestigiosos y respetados del teatro dominicano.

Durante su conversación, García destacó la extraordinaria calidad del texto y la profundidad emocional de la historia, al tiempo que confesó que asumir este personaje representa uno de los retos interpretativos más importantes de su carrera reciente, precisamente por la responsabilidad de retratar con honestidad una condición que transforma la vida de quienes la padecen y de quienes los acompañan.

La producción está a cargo de Primera Memoria Producciones & Films, empresa con más de tres décadas dedicada al desarrollo de importantes montajes teatrales en República Dominicana y responsable de exitosas producciones como Amadeus, La Cage aux Folles, Master Class, La Monstrua, Glorious, Al final del arcoíris y Olivia y Eugenio.

Con su estreno nacional, "Perdida Mente" se perfila como uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la temporada.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/28/cecilia-garcia-1c1d15af.jpg Cecilia Gacía en una imagen de archivo.

La obra reúne a un elenco de primer nivel y a un experimentado equipo creativo, sino que coloca sobre el escenario un tema de enorme actualidad, invitando al público a mirar el Alzheimer desde una perspectiva profundamente humana.

Más

Para la actriz, "Perdida Mente" es una celebración de la memoria afectiva. Un recordatorio de que, incluso cuando los recuerdos comienzan a extinguirse, el amor, la dignidad y los vínculos construidos a lo largo de una vida continúan definiendo quiénes somos.