La creatividad dominicana deslumbra en la Competencia de Trajes Típicos del Miss Universo RD 2026

La Gala de Trajes Típicos elevó al máximo la expectativa por la final del Miss Universo República Dominicana, que se celebrará el próximo 30 de julio en el emblemático Teatro Nacional Eduardo Brito.

Este evento, que sirve como antesala a la noche de coronación, tuvo como propósito exaltar el talento inagotable de los diseñadores dominicanos. Los creativos lograron deslumbrar a la audiencia con piezas de alta fantasía que fusionan la riqueza histórica, cultural y natural del país en diseños únicos y magistrales.

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La evaluación de las piezas estuvo a cargo de un jurado de expertos compuesto por los diseñadores Melkis Díaz, Jusef Sánchez y Joel Reyes, la gestora cultural Clara Luz y la cantante tropical Mery González.

Una noche de ritmo y orgullo nacional

La noche comenzó con mucha energía gracias a DJ Shakirax, cuya selección de éxitos tropicales preparó el escenario para una experiencia cargada de elegancia y patriotismo.

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La conducción del evento fue asumida por las carismáticas La Pitonisa, Jennifer Ventura y Madelin Mejía. El despliegue artístico alcanzó su punto más alto con las presentaciones de La Fiera Típica y Carlos G, cuyas intervenciones musicales aportaron ese sabor y ritmo dominicano que cautivó a los asistentes.

Los seguidores del certamen mantienen la expectativa puesta en la gran final del jueves 30 de julio, donde se elegirá a la representante que llevará el estandarte dominicano ante el mundo.

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