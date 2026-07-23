Cardi B muestra a sus hijos disfrutando del campo: "No siempre tiene que ser Disney"

Imagen que muestran cómo los hijos de Cardi B disfrutan del campo dominicano. ( HISTORIAS DE INSTAGRAM DE CARDI B /@IAMCARDIB )

Lejos del brillo de los escenarios, las alfombras rojas y el ritmo acelerado de la industria musical, Cardi B volvió a demostrar que una parte esencial de su identidad permanece profundamente ligada a la República Dominicana.

La rapera estadounidense de origen dominicano compartió con sus millones de seguidores varios momentos familiares durante unas vacaciones en el campo local, donde sus hijos disfrutan del verano rodeados de naturaleza y tradiciones.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de WAP publicó varios videos en los que se observa a tres de sus hijos explorando el entorno rural, jugando al aire libre y compartiendo experiencias propias de la vida en el campo.

En una de las grabaciones, incluso se le ve enseñando a uno de ellos a elaborar una trenza utilizando una hoja de palma, en un gesto que refleja su interés por transmitirles conocimientos y costumbres vinculados a sus raíces.

Junto a las imágenes, la artista dejó un mensaje que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

"Send your kids to the campo... It´s not always Disney" ("Lleva a tus hijos al campo... No siempre tiene que ser Disney"), escribió, enfatizando que las experiencias más valiosas para los niños no siempre se encuentran en los parques temáticos, sino también en el contacto directo con la naturaleza y la cultura de sus antepasados.

En otra publicación, Cardi B explicó que su hijo menor permaneció junto a ella porque extraña a sus hermanos y consideró que todavía es demasiado pequeño para pasar largas jornadas en el campo, debido a la presencia de mosquitos en la zona.

No es la primera vez que la artista visita la República Dominicana junto a sus hijos. En diversas ocasiones ha expresado el deseo de que crezcan conociendo el país de donde proviene parte de su familia y comprendan el valor de la sencillez, el trabajo y la humildad, principios que considera fundamentales en su formación.

Su vida sentimental

Mientras disfruta de esta etapa familiar, la cantante también aprovechó una reciente conversación con sus seguidores en un espacio de X (antes Twitter) para hablar abiertamente sobre su vida sentimental.

Durante la transmisión , respondió a quienes le han sugerido permanecer soltera y concentrarse únicamente en sí misma.

, respondió a quienes le han sugerido permanecer y concentrarse únicamente en sí misma. Cardi B aseguró que, tras un período sin mantener relaciones sentimentales durante su gira y después de poner fin rápidamente a un intento de reconciliación con el jugador de la NFL Stefon Diggs, ha decidido vivir una etapa más relajada, disfrutando de los viajes, las amistades y nuevas experiencias.

Aunque reconoció que quizá podría elegir mejor a sus parejas, dejó claro que no tiene intención de permanecer soltera de manera indefinida y que actualmente se encuentra enfocada en disfrutar de la vida desde una perspectiva más equilibrada.