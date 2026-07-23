Rosario Tijeras regresa con una sexta temporada: inicia el rodaje de la popular franquicia

La actriz Bárbara de Regil posa durante el anuncio del inicio del rodaje de Rosario Tijeras. ( FUENTE EXTERNA )

Tras el impacto global de su quinta entrega, la serie protagonizada por Bárbara de Regil inició oficialmente el rodaje de una nueva temporada que combinará acción, suspenso y nuevos desafíos para su icónica protagonista.

La historia de Rosario Tijeras está lejos de llegar a su final. Netflix y Sony Pictures Television confirmaron el inicio de las grabaciones de la sexta temporada de la exitosa producción, consolidando el regreso de una de las franquicias más emblemáticas de la ficción en español.

El anuncio llega después del notable desempeño de la quinta entrega, que logró ubicarse entre las producciones más vistas de la plataforma a nivel mundial y alcanzó el primer lugar del Top 10 en México.

Bárbara de Regil volverá a encarnar a Rosario, el personaje que ha marcado un antes y un después en su carrera y que, con el paso de los años, se ha convertido en un referente de la televisión latinoamericana.

En esta nueva entrega, la protagonista deberá abandonar todo lo que conoce para infiltrarse en una de las organizaciones criminales más poderosas del país, en una misión que pondrá a prueba su fortaleza, su capacidad de supervivencia y su compromiso con la justicia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/hoy-arrancamos-un-proyecto-que-me-emociona-profundamente-como-productora-y-como-actriz-me-sien-3-9f80b8b8.jpg La actriz Bárbara de Regil. https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/hoy-arrancamos-un-proyecto-que-me-emociona-profundamente-como-productora-y-como-actriz-me-sien-1-32fd780b.jpg Inician las grabaciones de Rosario Tijeras. https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/hoy-arrancamos-un-proyecto-que-me-emociona-profundamente-como-productora-y-como-actriz-me-sien-74a3e65d.jpg La actriz Bárbara de Regil posa en el anuncio de inicio de laa grabaciones. https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/hoy-arrancamos-un-proyecto-que-me-emociona-profundamente-como-productora-y-como-actriz-me-sien-4-6404691a.jpg El porductor de la serie con los actores principales de Rosario Tijeras. ‹ >

La actriz también asumirá un nuevo desafío detrás de cámaras al desempeñarse como productora de la serie, una responsabilidad que, según ha expresado, representa una oportunidad para participar activamente tanto en la construcción del personaje como en el desarrollo creativo de la historia.

"Rosario me ha permitido crecer con ella, entenderla desde muchos lugares y hoy, además de interpretarla, tengo el privilegio de producirla. Ser actriz me permite darle alma a un personaje; ser productora me permite darle visión a toda una historia. Poder hacer ambas cosas en un proyecto tan importante es una responsabilidad enorme y, al mismo tiempo, uno de los mayores regalos de mi carrera", afirmó De Regil a The Hollywood Reporter.

Desde Sony Pictures Television, el productor ejecutivo y director creativo Carlos Quintanilla Sakar destacó que pocas producciones consiguen mantenerse vigentes durante tantas temporadas y convertirse en una franquicia consolidada.

A su juicio, el éxito de Rosario Tijeras reside en la capacidad del personaje para evolucionar sin perder la esencia que ha conectado con millones de espectadores desde su estreno.

La dirección de esta sexta temporada estará a cargo de Danny Gavidia, David Romay y Sergio Siruela, mientras que el equipo de guionistas estará integrado por Mariana Palos, Florencia Castillo, Fernanda Eguiarte, Sofía Morfín, Elena Manzo y Gloria Bautista.

La producción ejecutiva será liderada por Carlos Quintanilla Sakar, junto a Alejandro García, María Fernanda Bateman y Andrés Barahona.

Aunque Netflix todavía no ha anunciado una fecha oficial de estreno, el inicio del rodaje confirma que el regreso de Rosario Tijeras ya está en marcha.

Sobre la serie

La nueva temporada buscará mantener la combinación de acción, drama, suspenso y giros inesperados que han definido a la serie, al tiempo que incorporará nuevos personajes y conflictos para ampliar el universo narrativo de una de las producciones más exitosas de la televisión de habla hispana.