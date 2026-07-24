El actor Antonio Melenciano debuta en Repertorio Español de Nueva York con la obra ¡Violencia!

El actor y dramaturgo dominicano Antonio Melenciano debutará en el escenario de Repertorio Español, en Nueva York, con la obra "¡Violencia!", de la dramaturga mexicana Valeria Loera. ( SUMINISTRADA )

Nueva York. El actor y dramaturgo dominicano Antonio Melenciano suma un nuevo reto a su carrera con su participación en ¡Violencia!, la premiada obra de la dramaturga mexicana Valeria Loera que llegará al escenario de Repertorio Español, una de las instituciones teatrales más importantes para las artes escénicas en español en Estados Unidos.

La producción se presentará del 25 de julio al 2 de agosto y marcará el debut de Melenciano en este reconocido teatro de Nueva York, donde compartirá escena con actores de distintos países.

Personaje de Melenciano

En la obra, el artista dominicano interpreta al padre de la protagonista, una mujer que, tras una decepción amorosa, decide encerrarse en su casa para enfrentar sus conflictos emocionales. El personaje de Melenciano vive en el refrigerador, desde donde sostiene conversaciones con su hija en una historia que mezcla humor y realismo fantástico.

"Estoy muy contento con este nuevo reto en mi carrera. Hacer teatro en Nueva York, en Repertorio Español, con esta divertida comedia, me permite explorar nuevos matices como actor y es muy gratificante", expresó Melenciano.

El actor destacó además que compartir escenario con una nueva generación de intérpretes y trabajar en un montaje con indicaciones tanto en inglés como en español representa un importante desafío profesional.

Elenco y dirección

"Hacer teatro en español, con direcciones e instrucciones tanto en inglés como en el idioma de Cervantes, te impulsa a crear nuevas alertas en tus retos profesionales", afirmó el artista, quien reside en Nueva York desde hace varios años.

El elenco también está integrado por Paloma Michelle, Vanessa Hernández, Lorena Guillen Castillo, Sofía Dao, Andrea Tovar, Bibi Sánchez, Solangel Galindo, Pelayo AF y Kevin Ríos.

La puesta en escena ofrecerá funciones los días 25, 26 y 31 de julio, así como el 1 y 2 de agosto, bajo la dirección de BT Hayes y con el respaldo de la beca Van Lier del New York Community Trust 2026-2027.

y con el respaldo de la del 2026-2027. Repertorio Español, fundado en 1968, es uno de los principales referentes del teatro hispano en Estados Unidos. Su programación promueve la diversidad cultural de las comunidades española, latinoamericana y latina, ofreciendo producciones de alta calidad para el público de Nueva York y visitantes de todo el mundo.