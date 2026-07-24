Del drama a la comedia: las mejores películas para compartir este Día de los Padres

"La vida es bella" (1997), "En busca de la felicidad" (2006) o "Capitán Fantástico" (2016) son algunas de las películas para disfrutar el Día de los Padres. ( FUENTE EXTERNA )

El cine ha explorado la paternidad desde todos sus matices: el sacrificio silencioso, los errores, las ausencias, los reencuentros, el orgullo, la protección y, sobre todo, ese vínculo capaz de sobrevivir incluso a las diferencias más profundas.

Este domingo 26 de julio, cuando la República Dominicana celebra el Día de los Padres, una tarde frente al televisor puede ser mucho más que un plan para compartir. Puede convertirse en una oportunidad para abrazar recuerdos, iniciar conversaciones difíciles o simplemente agradecer a quien ha estado ahí, incluso cuando no siempre supo cómo demostrarlo.

Más allá de los clásicos imprescindibles, esta selección reúne películas de distintos géneros y países que retratan las múltiples formas de ser padre. Desde relatos animados hasta dramas premiados, cada una ofrece una mirada distinta sobre una relación que, como la vida misma, rara vez es perfecta.

El padre (2020)

Disponible en Netflix y plataformas de renta digital

Pocas películas logran transmitir con tanta honestidad el desconcierto que provoca el Alzheimer como El padre. Lejos de contar la historia desde la mirada de los hijos, el director Florian Zeller coloca al espectador dentro de la mente de Anthony, un hombre que lentamente pierde el control sobre su realidad.

Anthony Hopkins ofrece una de las interpretaciones más extraordinarias de su carrera, acompañado por Olivia Colman, en un relato que resulta especialmente conmovedor para quienes han acompañado a un padre durante una enfermedad neurodegenerativa. Más que una película sobre la memoria, es una historia sobre el miedo a dejar de reconocer a quienes más amamos.

El gran pez (2003)

Disponible en Apple TV, Google Play y otras plataformas de renta

Tim Burton dejó de lado el terror gótico para construir una de las historias más emotivas de su filmografía.

Will Bloom regresa a casa cuando descubre que su padre está muriendo. Durante años se mantuvo alejado porque nunca pudo distinguir dónde terminaban las fantasías de Ed Bloom y dónde comenzaba la verdad. Sin embargo, conforme reconstruye aquellas extravagantes historias, comprende que existen verdades que solo pueden contarse a través de la imaginación.

Es una reflexión sobre cómo los hijos descubren a sus padres cuando ya es demasiado tarde para hacerles todas las preguntas.

Padre solo hay uno (2019)

Disponible en Amazon Prime Video

Esta no es una sola película, sino una exitosa saga de comedias familiares españolas dirigida y protagonizada por el actor y director español Santiago Segura.

Recomendamos iniciar por la primera, obvio, que trata sobre Javier, un padre que no ayuda en casa con sus cinco hijos pero cree saberlo todo. Cuando su esposa se va de viaje y lo deja solo, él deberá enfrentarse al revuelo de la vida familiar.

La caótica situación que se provoca en casa evolucionará de forma progresivamente cómica hasta el desastre más absoluto, pero a la vez les dará la oportunidad a padre e hijos de conocerse y disfrutarse por primera vez.

Billy Elliot (2000)

Disponible en Apple TV para renta

Más que una película sobre el ballet, Billy Elliot habla de romper prejuicios.

En medio de una Inglaterra marcada por las huelgas mineras, Jackie Elliot desea que su hijo siga el camino tradicional: practicar boxeo y convertirse en un hombre fuerte. Pero Billy encuentra su verdadera pasión en la danza.

Lo que comienza como un enfrentamiento entre padre e hijo termina convirtiéndose en una historia sobre el aprendizaje, la aceptación y la capacidad de un padre para dejar atrás sus propios miedos con tal de ver feliz a su hijo.

Beautiful Boy (2018)

Disponible en Max y Prime Video

Basada en hechos reales, esta película enfrenta una de las situaciones más dolorosas para cualquier familia: la adicción.

Steve Carell interpreta a un padre que observa impotente cómo su hijo, interpretado por Timothée Chalamet, cae una y otra vez en el consumo de drogas.

No ofrece soluciones sencillas ni finales complacientes. En cambio, retrata el amor incondicional de un padre que se niega a abandonar a su hijo, incluso cuando parece haber perdido toda esperanza.

A Sun (2019)

Disponible en Netflix

Considerada una de las mejores producciones asiáticas de los últimos años, esta película taiwanesa explora el peso de las expectativas familiares.

Un padre rechaza al hijo problemático mientras deposita todas sus esperanzas en el hermano mayor. Sin embargo, una tragedia obliga a replantear las relaciones dentro del hogar.

Su fotografía impecable y su profundo tratamiento emocional convierten a A Sun en una obra imprescindible para quienes buscan un drama familiar lejos de los convencionalismos de Hollywood.

Buscando a Nemo (2003)

Disponible en Disney+

Detrás de sus coloridos paisajes submarinos se esconde una de las historias más conmovedoras sobre la sobreprotección.

Marlín ha perdido a toda su familia y vive obsesionado con mantener a salvo a Nemo. Sin embargo, ese exceso de cuidado termina alejando precisamente a quien más quiere proteger.

La aventura de padre e hijo recuerda que amar también significa aprender a dejar crecer.

The Mitchells vs. The Machines (2021)

Disponible en Netflix

La distancia entre generaciones encuentra aquí una versión divertida y sorprendentemente emotiva.

Katie sueña con estudiar cine, mientras que su padre apenas comprende la tecnología que tanto apasiona a su hija. Cuando una rebelión de robots amenaza al planeta, ambos deberán aprender a comunicarse antes de salvar al mundo.

Una de las películas animadas más inteligentes de los últimos años sobre la dificultad —y la importancia— de entenderse entre padres e hijos.

Capitán Fantástico (2016)

Disponible en Prime Video

¿Qué significa realmente ser un buen padre?

Esa pregunta atraviesa toda esta extraordinaria película protagonizada por Viggo Mortensen, quien interpreta a un hombre que decide criar a sus hijos alejados de la sociedad moderna.

Cuando una tragedia obliga a la familia a regresar al mundo urbano, sus ideales serán puestos a prueba en un relato que invita a reflexionar sobre educación, libertad y responsabilidad.

La vida es bella (1997)

Disponible en plataformas de renta digital

Pocas películas resumen tan bien el sacrificio de un padre.

Mientras permanece prisionero en un campo de concentración nazi junto a su pequeño hijo, Guido convierte el horror en un juego imaginario para proteger la inocencia del niño.

Roberto Benigni construyó una de las historias más conmovedoras de la historia del cine, demostrando que el amor de un padre puede convertirse en el último refugio frente a la tragedia.

De tal padre, tal hijo (2013)

Disponible en plataformas de renta digital

El cineasta japonés Hirokazu Kore-eda plantea una pregunta devastadora: ¿qué define realmente a un padre?

Dos familias descubren que sus hijos fueron intercambiados al nacer y deben decidir si corregir el error seis años después.

Lejos del melodrama, la película explora con enorme sensibilidad el significado de la crianza, el afecto y los vínculos que se construyen con el tiempo.

El rey león (1994)

Disponible en Disney+

Más que una historia sobre animales, es un relato sobre el legado.

La relación entre Mufasa y Simba ha marcado a generaciones enteras gracias a una enseñanza que trasciende la infancia: los padres siguen guiando a sus hijos incluso cuando ya no están presentes.

Un papá genial (1999)

Disponible en Max

Adam Sandler protagoniza una de las comedias más entrañables de su carrera.

Sonny es un hombre inmaduro que decide adoptar a un niño para demostrar que puede asumir responsabilidades. Lo que comienza como una mentira termina convirtiéndose en una inesperada lección sobre el verdadero significado de la paternidad.

Yo soy Sam (2001)

Disponible en Prime Video

Sean Penn interpreta a un hombre con discapacidad intelectual que lucha por conservar la custodia de su hija.

Más allá del drama judicial, la película plantea una pregunta poderosa: ¿qué convierte realmente a alguien en un buen padre?

Una historia profundamente humana que sigue emocionando más de dos décadas después de su estreno.

En busca de la felicidad (2006)

Disponible en Max

Inspirada en hechos reales, esta película protagonizada por Will Smith retrata el esfuerzo incansable de un padre dispuesto a soportar cualquier dificultad para ofrecerle un futuro mejor a su hijo.

Dormir en refugios, enfrentar el desempleo y sobrevivir a la incertidumbre nunca logran quebrar el vínculo entre ambos.

Es, probablemente, una de las películas contemporáneas que mejor representa la resiliencia y el sacrificio paterno.

Entrenando a papá (2007)

Disponible en Disney+

Dwayne Johnson cambia la acción por la comedia familiar al interpretar a un exitoso jugador de fútbol americano que descubre, de un día para otro, que tiene una hija.

Entre situaciones divertidas y momentos emotivos, la película demuestra que convertirse en padre también implica aprender sobre la marcha.

El Día del Padre no siempre está hecho de grandes discursos. A veces basta compartir una película para recordar un momento de la infancia, comprender mejor los silencios de quien nos crió o simplemente disfrutar juntos de una buena historia.

Porque, al final, el mejor homenaje no siempre se encuentra en un regalo. En ocasiones, basta con apagar el teléfono, sentarse al lado de papá y dejar que el cine haga el resto.

Leer más