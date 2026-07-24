Exposición fotográfica rescata la memoria del río Ozama e impulsa su recuperación

Autoridades inauguran exposición en la Plaza de la Cultura sobre la importancia del Río Ozama. ( FUENTE EXTERNA )

La exposición fotográfica "El Río Ozama: un viaje por la memoria" quedó inaugurada con el propósito de recuperar la memoria colectiva sobre el principal río de Santo Domingo y movilizar a la población en favor de su protección, a través de un recorrido visual que rescata su valor histórico, ambiental y social e invita a renovar el compromiso con su recuperación.

En las palabras de cierre, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, destacó que rescatar el Ozama trasciende las labores de saneamiento y constituye una oportunidad para proteger un patrimonio natural esencial para el país y mejorar la calidad de vida de miles de familias.

"Rescatar el río significa mucho más que retirar residuos o intervenir cañadas. Significa recuperar un patrimonio natural fundamental para la República Dominicana, mejorar la calidad de vida de miles de familias y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y uno de los ríos más emblemáticos de nuestro territorio", expresó el ministro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/ministro-de-medio-ambiente-y-recursos-naturales-paino-henriquez-b13275c0.jpg El Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, durante la apertura.

Henríquez sostuvo que la recuperación requiere la participación de toda la sociedad y recordó que este esfuerzo comienza mucho antes de cualquier intervención sobre el cauce del río, pues las decisiones cotidianas de los ciudadanos son determinantes para evitar que los residuos lleguen a sus aguas y contribuir a su conservación.

Mucho antes de convertirse en uno de los principales desafíos ambientales de la capital, el río Ozama fue escenario de la vida económica de Santo Domingo. Sus aguas impulsaron el comercio, la navegación, la pesca artesanal, la recreación y el encuentro de generaciones de dominicanos, un legado que esta exposición rescata para fortalecer el vínculo con este importante afluente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/se-frank-keurhorst-embajador-del-reino-de-los-paises-bajos-2-29fa090f.jpg El Embajador del Reino de los Países Bajos, Frank Keurhorst.

La representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Ana María Díaz, señaló que la exposición concluye con una mirada hacia el futuro, al destacar que la recuperación del Ozama requiere acciones colectivas y multisectoriales.

"La plataforma Rescate Ozama está trabajando para fortalecer la gestión comunitaria de residuos, escalar las soluciones exitosas al nivel municipal, impulsar modelos de economía circular, ampliar los procesos de educación ambiental para transformar hábitos y consolidar nuevas alianzas que permitan ampliar el impacto de las acciones emprendidas", manifestó Díaz.

Mientras la viceministra de Desarrollo y Participación Social del Ministerio de la Presidencia (MINPRE), María del Pilar Cañas, indicó que "Desde el Gobierno central entendemos que la sostenibilidad ambiental no es un eje aislado; es una columna vertebral de nuestra estrategia país y de la visión de desarrollo que queremos para la República Dominicana. No existe un desarrollo económico justo ni bienestar social duradero si no garantizamos la seguridad hídrica y ambiental de nuestra población".

Por su lado, el embajador del Reino de los Países Bajos en la República Dominicana, Frank Keurhorst, resaltó la experiencia de su país en la gestión sostenible del agua y reafirmó el compromiso de la cooperación neerlandesa de compartir conocimientos y acompañar iniciativas que promuevan soluciones adaptadas a las necesidades de cada país.

"Desde el Reino de los Países Bajos conocemos muy bien la importancia de convivir con el agua. Nuestro país ha construido gran parte de su historia aprendiendo a trabajar con ella, desarrollando soluciones que combinan infraestructura, innovación y respeto por la naturaleza, entendiendo que proteger nuestros ríos, costas y humedales es también proteger nuestra economía, nuestra seguridad y nuestra calidad de vida", expresó Keurhorst.

La exposición es organizada en el marco de la plataforma Rescate Ozama, y fue desarrollada en alianza con el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Alcaldía del Distrito Nacional, el Archivo General de la Nación, el Reino de los Países Bajos, La Real Embajada de Noruega en La Habana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el propósito de seguir promoviendo soluciones colaborativas para la recuperación sostenible del principal río de Santo Domingo.

A partir de su creación en 2019, Rescate Ozama ha impulsado importantes avances, entre ellos la interceptación de 300 toneladas de residuos flotantes antes de que alcanzaran las costas, mares y océanos; la realización del primer estudio científico sobre la recolección, clasificación y caracterización de los residuos del río, desarrollado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC); así como la celebración de once diálogos inclusivos que reunieron a representantes de instituciones públicas, el sector privado, la academia, organizaciones sociales y comunidades para construir soluciones conjuntas.

Los avances también incluyen un diagnóstico social realizado en comunidades ribereñas para identificar desafíos y oportunidades de intervención; el desarrollo y validación de un módulo de educación ambiental para fortalecer el manejo integral de residuos en centros educativos; programas piloto de separación en la fuente; jornadas de sensibilización dirigidas a jóvenes; soluciones comunitarias para mejorar el manejo de desechos y un proyecto piloto en el sector Las Lilas que incorpora rutas de recolección, puntos de acopio, recuperación de espacios públicos y herramientas para fortalecer la organización comunitaria en torno al manejo de los mismos.

Más que una colección de imágenes, este recorrido visual invita a reconocer que el río Ozama forma parte de la historia, la identidad y el futuro de la capital.