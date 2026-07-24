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Punto Ciego Microteatro
Punto Ciego Microteatro

Microteatro Santo Domingo presenta la obra Punto ciego con Yelidá Díaz y Camila Santana

Las actrices compartirán escena en la nueva temporada con una propuesta que aborda la violencia de género, el abuso y la resiliencia

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    Microteatro Santo Domingo presenta la obra Punto ciego con Yelidá Díaz y Camila Santana
    Yelidá Díaz y Camila Santana protagonizan "Punto Ciego", la nueva propuesta de Microteatro Santo Domingo en la que ambas interpretan a un mismo personaje desde dos perspectivas escénicas distintas. (SUMINISTRADA)

    Las actrices Yelidá Díaz y Camila Santana compartirán escenario por primera vez como protagonistas de Punto ciego, una de las producciones que integran "Por los secretos", la nueva temporada de Microteatro Santo Domingo, escrita y dirigida por Ismael Almonte.

    La obra propone un recurso poco habitual en escena: ambas intérpretes encarnan simultáneamente a Betania, una joven que, tras un hecho de violencia extrema, enfrenta los recuerdos más dolorosos de su vida mientras intenta comprender el significado del acto que acaba de cometer.

    Temas abordados

    Con una puesta en escena de carácter onírico y un lenguaje visual, Punto ciego explora temas como el abuso, la pobreza, la violencia de género y la resiliencia desde una perspectiva íntima y humana. La historia está inspirada en un texto original de Ismael Almonte, en el que una mujer reconstruye su memoria para descubrir si el hecho que marcó su presente fue un crimen o, simbólicamente, el ajuste de cuentas con toda una vida de violencia.

    La producción reúne a dos intérpretes que atraviesan uno de los momentos más importantes de sus carreras.

    Yelidá Díaz llega al montaje tras obtener el Premio Soberano como Mejor Actriz, reconocimiento que consolida una trayectoria en ascenso tanto en el teatro como en el cine. Recientemente, también formó parte de Sugar island, producción que ha participado en destacados festivales internacionales.

    Camila Santana, por su lado, continúa afianzando su carrera como una de las actrices más activas del cine dominicano. Con más de una veintena de producciones en su filmografía, se ha distinguido por la versatilidad de sus interpretaciones, tanto en la pantalla como sobre las tablas.

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    Presentación de la obra

    Según la producción, el diálogo escénico entre ambas actrices permite mostrar dos dimensiones de un mismo personaje, un ejercicio interpretativo que convierte a Punto ciego en una de las apuestas más llamativas de la nueva temporada de Microteatro Santo Domingo.

    La obra se presentará todos los miércoles y jueves a partir del 5 de agosto como parte de la temporada "Por los secretos". Las entradas están disponibles a través de la plataforma oficial de Microteatro Santo Domingo.

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