Un libro explora cómo Juan Luis Guerra venció la fama con la fe

Juan Luis Guerra es el protagonista del libro "Juan Luis Guerra, compromiso y poesía", que Euri Cabral presentará el 6 de agosto en la Biblioteca Nacional. ( ARCHIVO )

El escritor, economista y comunicador Euri Cabral anunció el lanzamiento de la edición dominicana del libro "Juan Luis Guerra, compromiso y poesía", publicación que resalta la trascendencia histórica del artista, sus aportes a la dominicanidad, su obra musical y su proceso de conversión al cristianismo.

La actividad de lanzamiento se realizará el jueves 6 de agosto en la sala Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, a las 6:30 de la tarde. La edición dominicana es la segunda que se realiza de esta publicación: la primera edición internacional se lanzó en abril en la Feria del Libro de Bogotá y se presentó también en la Feria del Libro de Madrid, en junio pasado.

"Este libro no se trata únicamente de una biografía musical ni de un estudio sobre un artista popular. Nos encontramos ante un testimonio que combina historia, memoria, ensayo cultural y experiencia espiritual, un texto que ilumina no solo la trayectoria de un creador, Juan Luis Guerra, sino también el contexto humano y cultural en el que esa obra ha surgido", expresó Basilio Rodríguez, presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalion, responsable de la difusión internacional de la obra.

Mensaje del autor

Por su parte, el autor de la obra, Euri Cabral, expresó que "el libro es un ensayo en torno a la significación y alcance de Juan Luis como artista, y del proceso de transformación que se dio en su vida para cambiar el rumbo hacia la fe. Es la historia de un artista que, estando en los más altos niveles de popularidad, con muchas riquezas y mucha fama, decidió frenarse, buscar la esencia de la vida y asumir a Jesús. Un artista que ha sido capaz de vencer la fama con la fe".

Cabral hizo un llamado a los seguidores de Juan Luis Guerra y a la población en general para que asistan al acto de presentación del libro. "Será un momento para valorar la dimensión de Juan Luis Guerra y de todo lo que Jesús ha hecho en su vida", dijo finalmente el autor de la obra.