Rosa Olga Medrano es reelecta presidenta de ADORA en asamblea por el centenario de la radio

Como parte de la agenda de conmemoración de los 100 años de la radio nacional, la Asociación Dominicana de Radiodifusoras (ADORA) realizó su asamblea general ordinaria y eleccionaria, en la cual fue reelecta Rosa Olga Medrano como presidenta de la institución para el periodo 2026-2028.

La celebración del centenario de la radio dominicana inició el jueves 23 de julio, Día de la Radiodifusión Dominicana, con una misa en la Catedral de Santo Domingo, oficiada por monseñor Carlos Tomás Morel Diplán.

Luego se realizó la asamblea en el local de la entidad, donde resultó reelegida como titular la también presidenta del Grupo Medrano.

La institución, fundada en 1967 y que agrupa a los propietarios de emisoras de radio y televisión del país, informó que la conmemoración oficial de los 100 años de la radio dominicana (1926-2026) está programada por ADORA para los días 12 y 13 de octubre próximo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/26/nuevo-consejo-directivo-de-adora-58925aaf.jpg Rosa Olga Medrano y el nuevo consejo directivo de ADORA.

Nuevo consejo directivo

El nuevo consejo directivo lo conforman, además de Medrano, Roberto Lama , presidente saliente; Ricardo Espaillat , vicepresidente Distrito Nacional; Héctor José Torres Vásquez, vocal Distrito Nacional; Johannes Stresse , vicepresidente región norte; Marcos Rafael Cepeda, vocal región norte, y César Omar Liriano, vicepresidente región este.

, presidente saliente; , vicepresidente Distrito Nacional; Héctor José Torres Vásquez, vocal Distrito Nacional; , vicepresidente región norte; Marcos Rafael Cepeda, vocal región norte, y César Omar Liriano, vicepresidente región este. Completan el nuevo consejo directivo de ADORA: Fred Oscar Imbert, vocal región este; Camel Bortokán, vicepresidente región sur; Ramón Lluberes, vocal región sur; Manuel Aníbal García, secretario general; Omar José Cepeda, secretario adjunto; José Delio Ares, tesorero, y Milena Pozuelo, directora ejecutiva.