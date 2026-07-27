"Marianne por la Cultura Dominicana" concluye tras beneficiar a más de mil personas

Luego de más de un año de trabajo conjunto, el proyecto "Marianne por la Cultura Dominicana", impulsado por la Embajada de Francia en la República Dominicana, con Fundación Sinfonía y la Dirección General de Cine (Dgcine) como socios gestores, concluyó, beneficiando a 1,027 personas y 13 instituciones dominicanas, en varias ciudades del país.

El programa reunió a centros educativos y culturales dominicanos y franceses de reconocido prestigio con el propósito de promover el intercambio de conocimientos, la movilidad artística y el fortalecimiento de capacidades del sector cultural.

Durante su ejecución, el proyecto reunió en la República Dominicana a reconocidos docentes, artistas y especialistas franceses.

Entre ellos Julien Guérin, Bertrand Belem, Stéphanie Leonard, Diego Ayala Rafalli, Reiko Hozu, Thomas Skropetta y Santiago Quintans, quienes compartieron sus conocimientos con estudiantes, profesores y profesionales del sector mediante talleres y actividades formativas en danza, música y cine.

Entre estas iniciativas se encuentran el Curso Técnico y de Repertorio coreográfico Francés, el Taller de Danza y Repertorio Clásico, el Taller de Video Mapping, las charlas de video mapping realizadas en Santo Domingo y Santiago.

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Asimismo, el Taller de Música para Cine, el Taller de Jazz Contemporáneo "From Sound to Song", el Taller de Piano Colaborativo, así como varios talleres de luthería y reparación de instrumentos de viento-madera desarrolladas en Santo Domingo, La Vega y La Romana.

Estas acciones estuvieron acompañadas por muestras, recitales de clausura y conciertos que permitieron compartir con el público los resultados de los procesos formativos.

El alcance territorial del proyecto permitió desarrollar acciones en Santo Domingo, Santiago, La Vega y La Romana, acercando oportunidades de formación y cooperación internacional a estudiantes, docentes, artistas y profesionales de distintos puntos del país.

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Entre los principales logros del programa destacan la capacitación de estudiantes, docentes y profesionales dominicanos por expertos franceses; la movilidad internacional de bailarines dominicanos al Centro Nacional de Danza en Lyon; la evaluación, reparación y mantenimiento especializado de 50 clarinetes e instrumentos de viento-madera; así como la donación de un fagot, un corno inglés y un oboe de la casa de instrumentos francesa Buffet Crampon al Conservatorio Nacional de Música.

Asimismo, el proyecto sentó las bases para nuevas alianzas institucionales que darán continuidad a la cooperación franco-dominicana.

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La iniciativa contó con la participación de instituciones francesas de referencia como el Centre national de la danse, el Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, Rencontres Audiovisuelles y Buffet Crampon, junto a aliados nacionales como el Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música, Defae, la Escuela Nacional de Danza, el Ballet Nacional Dominicano, la Unphu, Chavón, el Centro León y las Alianzas Francesas, entre otras instituciones.