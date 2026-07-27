La dominicana Alana Ruiz conquista el título de segunda finalista en Miss Teen Mundial 2026

La dominicana Alana Ruiz quedó como segunda finalista en el certamen de belleza Miss Teen Mundial 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La dominicana Alana Ruiz quedó como segunda finalista del certamen Miss Teen Mundial 2026, cuya gala final se celebró el pasado domingo 26 de julio en San Salvador, El Salvador.

Con apenas 18 años, la joven conquistó al jurado gracias a su seguridad, carisma y elegancia, cualidades que mantuvo durante toda la etapa de concentración y que la consolidaron como una de las favoritas de la competencia.

La corona fue para Alondra Espinoza, representante de Paraguay, mientras que la salvadoreña Daira Alfar obtuvo el título de primera finalista. Las representantes de Colombia y Puerto Rico completaron el Top 5 del certamen.

Tras su destacada participación, Ruiz compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que expresó la satisfacción de representar a su país.

"Hoy mi corazón está lleno de gratitud. Haber representado a la República Dominicana y culminar este camino como 2da Runner-Up del Miss Teen Mundial 2026 es un logro que llevaré por siempre en mi corazón".

La joven también agradeció el respaldo recibido durante su preparación y participación.

"Gracias a Dios, a mi familia, a Premium Class, a mis directores y a cada persona que creyó en mí, me apoyó y me acompañó en cada paso de esta maravillosa experiencia".

Finalmente, aseguró que esta experiencia deja una huella imborrable en su vida.

"Me llevo recuerdos inolvidables, grandes aprendizajes y la satisfacción de haber entregado lo mejor de mí en el escenario, siempre con orgullo por mi país. ¡Gracias, República Dominicana! Este logro también es de ustedes".

Un camino de preparación y disciplina

En una entrevista concedida recientemente a Diario Libre, Ruiz reveló que dedicó varios meses a una intensa preparación que incluyó oratoria, pasarela, proyección de imagen y desarrollo de proyectos sociales.

Más que una estrategia para competir por la corona, la joven explicó que este proceso representó una oportunidad de crecimiento personal y profesional, permitiéndole fortalecer habilidades que marcarán su futuro.

Su historia en el modelaje comenzó en Premier Class Modeling Academy, donde dio sus primeros pasos sobre la pasarela. Posteriormente, participó en desfiles y campañas para marcas nacionales e internacionales, experiencias que le permitieron desarrollar mayor seguridad frente a las cámaras y el público.

Un certamen con proyección internacional

Organizado por Francisco Cortez, Miss Teen Mundial es considerado uno de los concursos juveniles de belleza más importantes del circuito internacional.

Cada año reúne a representantes de distintos países con el propósito de promover no solo la belleza, sino también el liderazgo, la preparación académica, el talento y el compromiso social de sus participantes.

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