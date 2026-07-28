Ministerio de Cultura acelera la rehabilitación de Escuelas de Bellas Artes y la sala Manuel Rueda

Se acelera la rehabilitación de Escuelas de Bellas Artes y la sala Manuel Rueda. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, supervisó este lunes los trabajos de remodelación y mantenimiento que se ejecutan en la sala Manuel Rueda y en las Escuelas de Bellas Artes, ubicadas en el edificio del Parque Iberoamérica, como parte del programa de rehabilitación de la infraestructura cultural que impulsa el Ministerio de Cultura en coordinación con la Dirección General de Bellas Artes.

Durante el recorrido, el funcionario estuvo acompañado por la directora general de Bellas Artes, Marinela Sallent, con quien verificó los avances de las obras destinadas a modernizar y optimizar los espacios utilizados para la enseñanza y la difusión de las artes.

Las labores contemplan la renovación del sistema de iluminación, mejoras técnicas en la sala Manuel Rueda, trabajos de pintura, mantenimiento general, jardinería y el reacondicionamiento de distintas áreas académicas y administrativas, con el propósito de ofrecer instalaciones más funcionales, seguras y adaptadas a las necesidades de la formación artística contemporánea.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/el-cantante-raphael-durante-la-entrevista-con-efe-efejuan-carlos-hidalgo-19-63afe26c.jpg El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, supervisó los trabajos de remodelación y mantenimiento que se ejecutan en la sala Manuel Rueda.

Las intervenciones beneficiarán de manera directa a las escuelas de Música, Danza, Artes Visuales y Artes Escénicas, proporcionando mejores condiciones para estudiantes, docentes y personal administrativo.

"Aprovechando la época de vacaciones de las Escuelas de Bellas Artes, estamos reacondicionando sus espacios", expresó el ministro Roberto Ángel Salcedo durante la visita de supervisión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/el-cantante-raphael-durante-la-entrevista-con-efe-efejuan-carlos-hidalgo-20-4b16740c.jpg Los trabajos que se realizan.

El titular de Cultura explicó que estas acciones forman parte de una estrategia orientada a preservar, modernizar y fortalecer la infraestructura cultural del país, garantizando que los centros de formación artística cuenten con instalaciones acordes con los estándares actuales de enseñanza.

Asimismo, destacó que los trabajos forman parte de un plan integral que la actual gestión desarrolla para continuar fortaleciendo la red nacional de formación artística, mediante la recuperación de espacios que favorezcan el desarrollo del talento y la creatividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/el-cantante-raphael-durante-la-entrevista-con-efe-efejuan-carlos-hidalgo-21-11d4496b.jpg Imagen de los trabajos del interior.

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Salcedo también reiteró el compromiso del Ministerio de Cultura de extender este programa de rehabilitación a otros centros de enseñanza artística del territorio nacional, como parte de una política pública enfocada en descentralizar la oferta cultural y ampliar el acceso a espacios adecuados para la formación de nuevas generaciones de artistas.