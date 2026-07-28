"Chicago: el musical" llega al Teatro Nacional para revivir el clásico de Broadway

Karla Fatule, María Castillo, José Llano y Robmariel Olea dan detalles de "Chicago: el musical". ( FUENTE EXTERNA )

Cuando se habla de "Chicago" en Hollywood se piensa en brillo, sensualidad, años veintes, Broadway y una obra que consolidó a actrices de la talla de Renée Zellweger.

República Dominicana contará con su propia versión de este emblemático musical, el cuál llegará a la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional a partir del 12 de septiembre de 2026, bajo la producción general y artística de José Llano y la dirección general de Maria Castillo.

La historia

Ambientada en la década de 1920, en plena era del charlestón y el jazz, "Chicago: el musical". narra la historia de Roxie Hart y Velma Kelly, dos mujeres acusadas de asesinato que, con la ayuda del influyente abogado Billy Flynn, convierten sus crímenes en un espectáculo mediático en su búsqueda de fama y reconocimiento.

Los protagonistas de esta historia producida por talento dominicano son Karla Fatule en el papel de Roxie Hart, Robmariel Olea como Velma Kelly y Javier Grullón como el carismático abogado Billy Flynn. También se suma Luis José Germán y un elenco de más de 50 bailarines.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/img-20260728-wa0009-08fc9a73.jpg José Llano junto al elenco del musical Chicago. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

En una rueda de prensa realizada en Royalty Kitchen, el productor José Llano expresó su felicidad de poder llevar a cabo este proyecto luego de años de tenerlo en carpeta.

Destacó que actores y bailarines consolidados y nuevos talentos formarán parte de esta pieza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/img-20260728-wa0004-54ca5e3f.jpg El cuerpo de bailarines que forma parte de la producción. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

"Desde que iniciamos este camino con José Llano Presenta, cada producción nos ha enseñado algo diferente. Cada una nos ha exigido más que la anterior y nuestra filosofía es que nunca nos confirmamos y siempre buscamos elevar el nivel. "Chicago" representa ese compromiso con la excelencia y nos llena de orgullo porque reúne el talento local para presentar un espectáculo de clase mundial", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/img-20260728-wa0006-3bd58738.jpg Los actores Robmariel Olea, Javier Grullón y Karla Fatule. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

Hablan los actores

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/img-20260728-wa0018-7179ed06.jpg La actriz Laura Alcántara encarna el papel de una periodista. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/img-20260728-wa0014-d152aee9.jpg (JAVIER GRULLÓN ASUME UN PROTAGÓNICO.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/img-20260728-wa00091-70eb2478.jpg (EL ELENCO DE "CHICAGO: EL MUSICAL".) ‹ >

El actor Javier Grullón expresó a la prensa que su rol del abogado Billy Flyn tiene un poder convencimiento que fue lo que lo atrapó de inmediato para asumirlo. "Es un personaje que tiene mucha riqueza y me lo estoy disfrutando", declaró.

Mientras que Karla Fatule, con otro protagónico, dice que su lugar favorito es el teatro musical.

"Roxie es un personaje muy grande, muy loco y extravagante, y va a representar un antes y un después en mi carrera artística y me siento sumamente feliz de poder interpretarlo de la mano de José Llano", comentó a Diario Libre.

La actriz y presentadora Robmariel Olea regresa a las tablas con el musical "Chicago", lo que significa una emoción doble y un compromiso con la calidad. Confesó que tiene meses preparándose física y mentalmente para subir a escena.

"Tengo una mezcla de emociones muy grande. Es la alegría de volver a mi país, pero también es la nostalgia de esos escenarios en donde estuve tantos años y me convirtieron en artista", manifestó la comunicadora radicada en los Estados Unidos.

La directora María Castillo subraya que "Chicago" es un clásico de los musicales con una coreografía y vestuario distintiva y canciones famosas. Pero indica que la producción dominicana tiene su propio despliegue, vestuario, escenario.

"Siempre es un desafío y un placer dirigir. Este es el musical número 14. Invito al público a que puedan disfrutar de estos montajes que son tan completos".

El elenco continúa con Luis José Germán, quien interpretará a Amos Hart, el esposo de Roxie Hart y Laura Cadete asumirá el papel de Mama Morton, la influyente directora de la prisión; Guille Martin dará vida a Fred Casely; mientras que Héctor Aníbal tendrá el rol de Anunciador, personaje que acompaña la narrativa del espectáculo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/img-20260728-wa0028-36cee6c7.jpg María Castillo y José Llano. (FUENTE EXTERNA)

El espectáculo, que contará con la dirección musical de Junior Lomba con 16 músicos en vivo, incluirá algunos de los números más reconocidos del teatro musical, entre ellos "All That Jazz", "Cell Block Tango" y "Razzle Dazzle", canciones que han convertido esta producción en una relevante del género a nivel mundial.

"Chicago: el musical" llega al Teatro Nacional a partir del 12 de septiembre de 2026, bajo la producción general y artística de José Llano.