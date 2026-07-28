Revelan el último mensaje de audio que Mauro Menéndez envió a Aylín Mujica horas antes de su muerte

El audio que recibió Aylín Mujica de su hijo Mauro antes de su muerte fue publicado por el programa La Mesa Caliente. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Aylín Mujica continúa retomando sus compromisos profesionales tras la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, mientras participa en las grabaciones de la nueva temporada de Top Chef VIP, producción de Telemundo que se graba en Colombia.

En medio de ese proceso, el programa La mesa caliente, también de Telemundo, dio a conocer este lunes el último mensaje de voz que Mauro envió a su madre antes de su fallecimiento, luego de que la actriz hablara por primera vez sobre la pérdida de su hijo en una entrevista concedida a la periodista Verónica Bastos.

Antes de reproducir el audio, Bastos explicó que la difusión del mensaje respondía a los cuestionamientos surgidos en torno al viaje que realizó Mauro mientras enfrentaba problemas de salud.

"Mucha gente ha estado cuestionando por qué el niño se fue a otro país estando enfermo, por qué no lo detuvieron y demás. Este es el último mensaje que Mauro le dejó a su mamá antes de morir y explica por qué ella estaba tranquila", expresó la periodista durante el programa.

En el audio, Mauro relató a su madre que había sido sometido a estudios médicos que confirmaron un diagnóstico de neumonía, pero aseguró que el tratamiento había surtido efecto y que ya no presentaba síntomas.

"Me hicieron los rayos X y sí dicen que tenía neumonía, pero ya me tomé los antibióticos, el jarabe y todo lo que me dieron y ya no tengo tos, ya no me siento mal, ya me siento bien, ya me siento normal, ya no me duele nada, ya estoy bien", se escucha decir a Mauro en el mensaje.

Las declaraciones aportan contexto a los días previos a su fallecimiento y muestran el estado de salud que el joven comunicó a su madre tras recibir atención médica.

Más

La semana pasada, Aylín Mujica ofreció una entrevista en la que habló públicamente sobre la pérdida de su hijo, un testimonio que marcó su primera aparición para abordar el tema desde que ocurrió el fallecimiento.